Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

На защите Украины он еще с 2014 года. Участвовал в боях под Мариуполем, командовал обороной Николаева после генерала Марченко.

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Командование объединенных сил возглавил морпех со стажем / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны, НикВести

Президент Владимир Зеленский отдельным указом от 24 июня 2024 года назначил бригадного генерала Андрея Гнатова новым командующим Объединенными силами ВСУ.

Решению Зеленского предшествовал скандал вокруг предшественника Гнатова генерал-лейтенанта Юрия Содоля, которого военные обвиняют в больших потерях личного состава и подозревают в возможных связях с Россией.

"Назначить Гнатова Андрея Викторовича командующим объединенными силами Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе главы государства на сайте ОП. видео дня

Кто такой Андрей Гнатов

Гнатов пришел в обновленный Генштаб Александра Сырского зимой 2024 года. До этого военный был на должности заместителя командующего войсками ОК "Юг".

Окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. Андрей Гнатов был одним из офицеров, которые формировали подразделения обновленной морской пехоты из частей, покинувших оккупированный Крым.

В частности, в 2016-2018 годах занимал должность начальника штаба 36 отдельной бригады морской пехоты. 3 2018-м - с созданием командования Морской пехоты - был назначен командиром все той же 36 бригады, которую возглавлял вплоть до 2021 года.

Эта бригада была сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. Сам Гнатов также служил на полуострове еще как молодой офицер.

Андрей Гнатов - служба в период полномасштабного вторжения

В период полномасштабного вторжения Гнатов возглавил штаб и стал заместителем командующего ОК "Юг". Затем заменил генерала Дмитрия Марченко, возглавив оборону Николаева.

В июне 2022 года получил звание и шеврон бригадного генерала.

Весной 2023 года вместе с Сырским был приобщен к ведению боев за Бахмут.

Андрей Гнатов - награды

Награжден Крестом боевых заслуг, Орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью "За военную службу Украине".

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