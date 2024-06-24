Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

Президент Владимир Зеленский отдельным указом от 24 июня 2024 года назначил бригадного генерала Андрея Гнатова новым командующим Объединенными силами ВСУ.
Решению Зеленского предшествовал скандал вокруг предшественника Гнатова генерал-лейтенанта Юрия Содоля, которого военные обвиняют в больших потерях личного состава и подозревают в возможных связях с Россией.
"Назначить Гнатова Андрея Викторовича командующим объединенными силами Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе главы государства на сайте ОП.видео дня
Кто такой Андрей Гнатов
Гнатов пришел в обновленный Генштаб Александра Сырского зимой 2024 года. До этого военный был на должности заместителя командующего войсками ОК "Юг".
Окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. Андрей Гнатов был одним из офицеров, которые формировали подразделения обновленной морской пехоты из частей, покинувших оккупированный Крым.
В частности, в 2016-2018 годах занимал должность начальника штаба 36 отдельной бригады морской пехоты. 3 2018-м - с созданием командования Морской пехоты - был назначен командиром все той же 36 бригады, которую возглавлял вплоть до 2021 года.
Эта бригада была сформирована в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. Сам Гнатов также служил на полуострове еще как молодой офицер.
Андрей Гнатов - служба в период полномасштабного вторжения
В период полномасштабного вторжения Гнатов возглавил штаб и стал заместителем командующего ОК "Юг". Затем заменил генерала Дмитрия Марченко, возглавив оборону Николаева.
В июне 2022 года получил звание и шеврон бригадного генерала.
Весной 2023 года вместе с Сырским был приобщен к ведению боев за Бахмут.
Андрей Гнатов - награды
Награжден Крестом боевых заслуг, Орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью "За военную службу Украине".
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