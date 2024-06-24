Украинцам ужесточили отключения электроэнергии: появились графики на 25 июня

В "Укрэнерго" предупредили об отключении одновременно больше одной очереди потребителей.

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Стали известны новые графики отключений / Фото: УНИАН

Стали известны графики почасовых отключений электрической энергии в Украине во вторник, 25 июня.

По указанию НЭК "Укрэнерго" графики отключений э/э во вторник, 25 июня, будут применяться на протяжении всех суток, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", - уточняется в сообщении.

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Подробности стабилизационных отключений 25 июня

"Укрэнерго" со своей стороны уточнило, что объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00.

На практике это означает отключение одновременно больше одной очереди потребителей, поясняется в опубликованном сообщении.

"Причина – снижение возможностей электростанций производить э/э из-за последствия атак РФ", – добавили в "Укрэнерго".

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

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