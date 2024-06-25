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Стратегия успеха Украины в войне против РФ: в США назвали три шага

Анна Ярославская
25 июня 2024, 07:05
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Первый шаг к успеху - это остановка попыток России прорваться на востоке, считает Джеймс О'Брайен.
Стратегия успеха Украины в войне против РФ: в США назвали три шага
В США назвали три шага для успеха Украины в войне / Колаж: Главред, фото: Минобороны США, Офис президента, 43 отдельная механизированная бригада

Государственный секретарь США по делам Европы и Евразии, посол Джеймс О'Брайен назвал шаги, которые необходимы для успеха Украины в войне. По его словам, для этого необходимо лишить РФ возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить экономический ущерб.

"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", -цитирует О'Брайена Укринформ.

Это предполагает лишение России возможности использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать экономику. Такого результат возможно достичь достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы она могла вести свою борьбу в течение длительного периода.

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"Тогда возникает момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше", - сказал О'Брайен.

Представитель Госдепартамента США добавил, что определение успеха Украины также заключается в том, чтобы она, в конце концов, могла контролировать всю свою международно признанную территорию.

Как сообщал Главред, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надежность и стабильность оборонной помощи Запада имеет прямое влияние на войну в Украине - от военной помощи зависти продолжительность российской агрессии.

В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение переговоров относительно окончания войны в Украине зависит от российского диктатора Владимира Путина. Но для того, чтобы такие переговоры состоялись, Путин должен показать, что он готов вести диалог в соответствии с международным правом и Уставом ООН и соблюдать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

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