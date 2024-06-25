Русальная неделя после Троицы: что категорически нельзя делать в эти семь дней

С понедельника, 24 июня, церковь отмечает Русальную неделю. Как сообщает Главред, понедельник и вторник после Троицы называются Зелеными праздниками, но вся неделя после Троицы, 24-30 июня - Русальная неделя. Эта неделя заканчивается Днем всех святых, 30 июня.
Русальную неделю еще называют Троицкой неделей, Русалкиной неделей или Седмицей. По легендам, в этот период души девушек, которые покончили жизнь самоубийством, превращаются в русалок и очаровывают людей своим пением в лесах и у реки. Самым опасным днем считается четверг после Троицы, 27 июня. Этот день еще называют Русальной Пасхой. Считается, что тогда русалки приобретают человеческий облик и могут потреблять даже обычную пищу.
Что можно делать в Русальную неделю
- В этот период нужно вынести на поле свежий хлеб, испеченный на освященной воде. Считается, что тогда русалки не будут уничтожать рожь.
- В этот период нужно украсить дом освященными травами. Предки верили, что это отпугнет злых духов.
- В этот период молодым девушкам нужно плести венки и нести пускать их в водоем. Считается, что это задобрит русалок и поможет получить хорошего жениха. В таких венках должны обязательно быть березовые ветки.
- В этот период нужно обязательно носить с собой полынь. Предки верили, что эта трава отпугнет русалок и другую нечистую силу.
- В этот период нужно женщинам упоминать в молитвах умерших детей, особенно, если они не были крещенными. Иначе в доме могут поселиться злые духи.
- В этот период на деревьях нужно развесить полотенца или полотно. Тогда русалкам будет во что одеться, выйдя из воды.
Что нельзя делать в Русальную неделю
1. Нельзя в Русальную неделю ходить в поле, лес или купаться в водоемах. В этот период бродят русалки, которые могут утащить человека на дно. Эти запреты не касаются молодых девушек.
2. Нельзя в Русальную неделю выбрасывать зелень. В этот период наоборот принято заваривать и добавлять в воду для купания.
3. Нельзя в Русальную неделю ходить в лес и к водоемам. Предки верили, что тогда мужчину может заманить русалка на дно водоема.
4. Нельзя в Русальную неделю заниматься тяжелым трудом. Особенно нельзя работать в огороде и проводить любые работы с землей. Также нельзя стирать вещи.
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