Русальная неделя после Троицы: что категорически нельзя делать в эти семь дней

Что можно делать в Русальную неделю. Важные традиции и запреты, которые помогут уберечь свою судьбу и жизнь от беды.

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Что нельзя делать в Русальную неделю / фото: УНИАН

С понедельника, 24 июня, церковь отмечает Русальную неделю. Как сообщает Главред, понедельник и вторник после Троицы называются Зелеными праздниками, но вся неделя после Троицы, 24-30 июня - Русальная неделя. Эта неделя заканчивается Днем всех святых, 30 июня.

Русальную неделю еще называют Троицкой неделей, Русалкиной неделей или Седмицей. По легендам, в этот период души девушек, которые покончили жизнь самоубийством, превращаются в русалок и очаровывают людей своим пением в лесах и у реки. Самым опасным днем считается четверг после Троицы, 27 июня. Этот день еще называют Русальной Пасхой. Считается, что тогда русалки приобретают человеческий облик и могут потреблять даже обычную пищу.

Что можно делать в Русальную неделю

В этот период нужно вынести на поле свежий хлеб, испеченный на освященной воде. Считается, что тогда русалки не будут уничтожать рожь.

В этот период нужно украсить дом освященными травами. Предки верили, что это отпугнет злых духов.

В этот период молодым девушкам нужно плести венки и нести пускать их в водоем. Считается, что это задобрит русалок и поможет получить хорошего жениха. В таких венках должны обязательно быть березовые ветки.

В этот период нужно обязательно носить с собой полынь. Предки верили, что эта трава отпугнет русалок и другую нечистую силу.

В этот период нужно женщинам упоминать в молитвах умерших детей, особенно, если они не были крещенными. Иначе в доме могут поселиться злые духи.

В этот период на деревьях нужно развесить полотенца или полотно. Тогда русалкам будет во что одеться, выйдя из воды.

Что нельзя делать в Русальную неделю

1. Нельзя в Русальную неделю ходить в поле, лес или купаться в водоемах. В этот период бродят русалки, которые могут утащить человека на дно. Эти запреты не касаются молодых девушек.

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2. Нельзя в Русальную неделю выбрасывать зелень. В этот период наоборот принято заваривать и добавлять в воду для купания.

3. Нельзя в Русальную неделю ходить в лес и к водоемам. Предки верили, что тогда мужчину может заманить русалка на дно водоема.

4. Нельзя в Русальную неделю заниматься тяжелым трудом. Особенно нельзя работать в огороде и проводить любые работы с землей. Также нельзя стирать вещи.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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