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Потеряете самое ценное: кого нельзя ругать 26 июня - приметы

Ангелина Подвысоцкая
25 июня 2024, 16:17
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Что можно делать 26 июня. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от серьезных бед.
приметы
Что нельзя делать 26 июня / фото: pixabay

26 июня, церковь почитает память преподобного Давида в Фессалонике. Как сообщает Главред, он родился в Месопотамии и с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу. Он поселился в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Давид принял постриг и начал подвижническую жизнь в молитве и аскетизме. Позже он поселился вблизи города Солуни в шалаше на миндальном дереве. Давид провел на столбе более трех лет, постоянно молясь.

Давид Солунский был известен своими многочисленными чудесами. Он помогал бедным, исцелял, за что получил дар прозорливости. За советами и помощью к нему приходили люди со всего региона. Давид смог взять в руки горячий уголь, не причинив себе никаких увечий.

Что можно делать 26 июня

  • В этот день девушкам нужно проснуться как можно раньше и умыться утренней росой. Считается, что это поможет сохранить молодость и красоту.
  • В этот день нужно приготовить блины с лесной земляникой. Хотя бы по одному такому блину должен съесть каждый из членов семьи. Считается, что это принесет здоровье на долгое время.
  • В этот день нужно сделать заготовку из листьев растений из ягодных кустов. Предки верили, что в этот день они обладают лечебными свойствами.

Что нельзя делать 26 июня

1. Нельзя 26 июня просить и давать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то вы рискуете рассориться с этим человеком и не вернуть свои деньги.

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2. Нельзя 26 июня примерять чужие украшения. Иначе они принесут в вашу жизнь беды.

3. Нельзя 26 июня ругать домашних животных. Если нарушить запрет, то вы потеряете самое ценное - семейное счастье.

4. Нельзя 26 июня венчаться. Предки верили, что тогда брак будет недолгим.

Приметы 26 июня

  • Если в этот день жаркий день, то прохладная погода придет только в сентябре.
  • Если в этот день уродило много земляники, то зима будет суровой.
  • Если в этот день идет дождь, то конец лета будет мокрым.
  • Если в этот день засуха, то осенью будет мало грибов.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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