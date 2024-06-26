Очень важный ритуал: что нужно обязательно выбросить 27 июня

Что можно делать 27 июня. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от болезней и безденежья.

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Что нельзя делать 27 июня / фото: pixabay

27 июня, церковь почитает память преподобного Самсона. Как сообщает Главред, он родился в знатной и богатой семье. Он отличался благочестием и любовью к учебе. Он изучил медицину. Самсон оставил светскую жизнь и стал монахом.

Он прославился своим благочестием, смирением и бескорыстной помощью людям. Он помогал бедным и больным. Самсон открыл в Константинополе больницу, где бесплатно лечил всех нуждающихся. Он лечил не только физические недуги, но и помогал духовно. Легенды свидетельствуют, что он исцелял больных одним прикосновением руки или молитвой. Однажды он даже исцелил императора Юстиниана.

Что можно делать 27 июня

В этот день нужно выбросить на дорогу старые и ненужные вещи. Это очень важный ритуал для защиты семьи.

В этот день нужно выйти на развилку и оставить там отрезанные волосы или ноготь. Предки верили, что это поможет избавиться от болезней.

В этот день нужно помогать ближним и быть щедрыми. Считается, что чем больше отдашь, тем больше получишь.

Что нельзя делать 27 июня

1. Нельзя 27 июня оставлять детей ночью в одиночестве. Предки верили, что тогда к ним придет нечистая сила и запугает малышей.

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2. Нельзя 27 июня просить денег в долг. Считается, что это приведет к бедности.

3. Нельзя 27 июня лежать на сене. Иначе могут появиться проблемы со здоровьем.

Приметы 27 июня

Если в этот день злятся пчелы, то в ближайшее время будет засуха.

Если в этот день идет дождь, то такая погода продлится до бабьего лета.

Если в этот день солнечно, то такая погода будет еще неделю.

Если этим утром не распустились цветы, то скоро будет дождь.

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