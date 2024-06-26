Очень важный ритуал: что нужно обязательно выбросить 27 июня

27 июня, церковь почитает память преподобного Самсона. Как сообщает Главред, он родился в знатной и богатой семье. Он отличался благочестием и любовью к учебе. Он изучил медицину. Самсон оставил светскую жизнь и стал монахом.
Он прославился своим благочестием, смирением и бескорыстной помощью людям. Он помогал бедным и больным. Самсон открыл в Константинополе больницу, где бесплатно лечил всех нуждающихся. Он лечил не только физические недуги, но и помогал духовно. Легенды свидетельствуют, что он исцелял больных одним прикосновением руки или молитвой. Однажды он даже исцелил императора Юстиниана.
Что можно делать 27 июня
- В этот день нужно выбросить на дорогу старые и ненужные вещи. Это очень важный ритуал для защиты семьи.
- В этот день нужно выйти на развилку и оставить там отрезанные волосы или ноготь. Предки верили, что это поможет избавиться от болезней.
- В этот день нужно помогать ближним и быть щедрыми. Считается, что чем больше отдашь, тем больше получишь.
Что нельзя делать 27 июня
1. Нельзя 27 июня оставлять детей ночью в одиночестве. Предки верили, что тогда к ним придет нечистая сила и запугает малышей.
2. Нельзя 27 июня просить денег в долг. Считается, что это приведет к бедности.
3. Нельзя 27 июня лежать на сене. Иначе могут появиться проблемы со здоровьем.
Приметы 27 июня
- Если в этот день злятся пчелы, то в ближайшее время будет засуха.
- Если в этот день идет дождь, то такая погода продлится до бабьего лета.
- Если в этот день солнечно, то такая погода будет еще неделю.
- Если этим утром не распустились цветы, то скоро будет дождь.
Что стоит учитывать читателю
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