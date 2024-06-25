Как отмыть окна от желтых пятен - идеальный лайфхак для всех

Маленькая неосторожность кого-либо из членов семьи и на белых пластиковых окнах появляются желтые пятна, которые тяжело отмыть. Однако есть легкий способ от них избавиться.

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Какими домашними средствами отмыть желтые пятна на окнах / Коллаж: Главред, фото: flickr

Пластиковые окна, особенно на кухне часто страдают от загрязнений. И речь идет не о внешних факторах, например пыли или дожде, а о неосторожности жителей дома. Чаще всего, окна страдают от попадания жира, который отмыть до идеального блеска очень тяжело.

Многие хозяева сразу берут в руки порошки, металлические скребки и губки с жестким слоем. Однако, как сообщают эксперты "ВікнаКиїв", такие средства только дополнительно повредят окна, на них появятся царапины, куда потом будет забиваться грязь. Также повредить поверхность может ацетон.

Поэтому лучше очищать окна простым и доступным средством - хозяйственным мылом. Оно обладает отбеливающими свойствами и в то же время не настолько агрессивное, чтобы повредить поверхность окон. Для того, чтобы отмыть желтые пятна мылом необходимо натереть брусок на терке, добавить к массе несколько капель средства для мытья посуды и теплую воду.

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Полученную смесь нужно оставить до растворения стружки из мыла. Тогда средство сметанообразной консистенции нанесите на пятна, накройте пленкой и оставьте на два часа. За это время грязь должна отойти и вам останется только протереть поверхность чистой водой.

Чем отмыть подоконник из пластика от пятен

Кроме самих окон часто от желтизны страдает и другая часть оконного профиля - подоконники. Убрать пятна оттуда можно с помощью домашних рецептов, например раствора нашатыря с перекисью водорода. Смешайте в равной пропорции эти два ингредиента и нанесите на загрязненные участки. Оставьте средство на 10 минут и смойте чистой водой.

Поможет отбелить подоконник и обычный спирт. Замочите ватный диск в спиртовой раствор, через несколько секунд вытащите его и протрите желтизну. После интенсивных движений диском подоконник должен отчиститься.

Попробовать отмыть желтые пятна можно и зубным порошком с мелом. Однако это средство лучше подойдет для того, чтобы отбелить матовый пластик. Для этого необходимо перемешать порошок с мелом и водой до образования густой пасты и нанести на подоконник. Когда смесь подсохнет, отмойте ее с поверхности без интенсивного трения.

Что известно о "ОкнаКиев"? "ВікнаКиїв" - компания, созданная в 2006 году, занимающаяся сбытом окон на украинском рынке. Работники компании также делятся полезными статьями по уходу за окнами и лайфхаками.

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