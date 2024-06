Продолжить диалог с Путиным: Макрон выразил готовность возобновить связи с РФ

Эммануэль Макрон активно выражает поддержку Украине и до сих пор выдерживал паузу в диалоге с диктатором Путиным. Однако неожиданно готов восстановить связь с РФ.

Макрон заговорил о возобновлении связи с Путиным / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис президента Украины

Президент Франции Эмануэль Макрон занял активную позицию по поддержке Украины, как и в дипломатическом поле, так и путем подачи военной помощи. При этом в течение многих месяцев он избегал контакта с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Но недавно в подкасте Generation Do It Yourself он заявил о желании продолжить диалог с кремлевским диктатором. Макрон считает, что диалог важен и будущие разговоры могут касаться вопроса атомных электростанций.

При этом Макрон хочет не просто восстановить связи с Россией, а напрямую общаться с диктатором Путиным, ведь, несмотря на паузу, не исключает продолжения коммуникации именно с ним.

Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным, – сказал глава Франции.

Что такое Generation Do It Yourself? Generation Do It Yourself - подкаст на YouTube французского предпринимателя и ведущего Матью Стефани, который общается с интересными людьми на разные темы.

Позиция Франции в российско-украинской войне

Накануне стало известно, что, несмотря на поддержку нынешней власти Франции, если ультраправые в парламенте получат большинство голосов на выборах, то Украине могут уменьшить военную помощь.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон может объявить об направлении своих солдат в Украину. Они станут инструкторами для украинских военных.

Россия уже пригрозила, что французские инструкторы станут "законной целью", если их отправят в Украину. Однако Франция обещает не оставить без ответа подобные заявления Кремля.

