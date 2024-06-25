Продолжить диалог с Путиным: Макрон выразил готовность возобновить связи с РФ

Президент Франции Эмануэль Макрон занял активную позицию по поддержке Украины, как и в дипломатическом поле, так и путем подачи военной помощи. При этом в течение многих месяцев он избегал контакта с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным.
Но недавно в подкасте Generation Do It Yourself он заявил о желании продолжить диалог с кремлевским диктатором. Макрон считает, что диалог важен и будущие разговоры могут касаться вопроса атомных электростанций.
При этом Макрон хочет не просто восстановить связи с Россией, а напрямую общаться с диктатором Путиным, ведь, несмотря на паузу, не исключает продолжения коммуникации именно с ним.
Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным, – сказал глава Франции.
Что такое Generation Do It Yourself?
Generation Do It Yourself - подкаст на YouTube французского предпринимателя и ведущего Матью Стефани, который общается с интересными людьми на разные темы. За его каналом следят около 20 тысяч пользователей.
Позиция Франции в российско-украинской войне
Накануне стало известно, что, несмотря на поддержку нынешней власти Франции, если ультраправые в парламенте получат большинство голосов на выборах, то Украине могут уменьшить военную помощь.
Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон может объявить об направлении своих солдат в Украину. Они станут инструкторами для украинских военных.
Россия уже пригрозила, что французские инструкторы станут "законной целью", если их отправят в Украину. Однако Франция обещает не оставить без ответа подобные заявления Кремля.
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