Зачем нужен кадык: неожиданное открытие нашего тела

Кадык одна из частей тела, из-за которой возникает больше вопросов, чем ответов. В чем суть кадыка рассказали в TikTok, чем поразили почти 200 тысяч пользователей.

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В чем суть кадыка / Коллаж: Главред, фото: flickr

Зачем нужен кадык интересует, пожалуй, многих. Ведь это та часть тела, о функционале которой вряд ли часто задумываются. В TikTok Letsteach2day рассказали, в чем его предназначение.

По словам авторов, сам кадык "не делает ничего". Он не может свидетельствовать об ухудшении здоровья, соответственно и вызывать медицинское беспокойство у врачей. Однако некоторые его признаки влияют на общее положение органов.

Чем больше кадык, или, как его еще называют "адамово яблоко", тем больше гортань. И именно эта часть защищает голосовые связки и голосовой аппарат от повреждений.

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Смотрите видео о том, для чего нужен кадык:

Зачем нужен кадык у мужчин и женщин

Кадык, как часть гортани влияет лишь на голос, дыхание и глотание. Есть он, при этом, не только у мужчин. У женщин также имеется адамово яблоко, но в основном его не видно, потому что голосовые связки у них значительно короче. Поэтому щитовидный хрящ выпирает вперед не столь сильно. Кроме этого кадык прячется у женщин под жировой прослойкой на шее.

Можно ли жить без кадыка

Как уже отмечалось, критически важных функций кадык для жизнедеятельности человека нет. Поэтому иногда врачи даже проводят операции по удалению кадыка. Явных побочных эффектов у этой операции нет, лишь иногда она может привести к заметным шрамам или изменению голоса.

Что будет, если нажать на кадык

Любой сильный нажим на кадык может стать смертельным для человека. Несмотря на то, что само адамово яблоко не является жизненно необходимым, удар по нему может перебить трахею. Даже если легко ударить по кадыку, это приведет к потере концентрации внимания на несколько секунд.

Что такое Letsteach2day? Letsteach2day - TikTok аккаунт, который публикует видео об интересных фактах практически на любую тему. Авторы создают видео о мире, здоровье, традициях и интересных вещах и на одноименном канале на YouTube, где за ними следят около 50 тысяч пользователей.

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