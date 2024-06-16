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В Швейцарии сказали, арестуют ли Путина по ордеру МУС на новом Саммите мира

Алексей Тесля
16 июня 2024, 21:37
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Виола Амерд объяснила, может ли быть организован приезд Владимира Путина в Швейцарию.
Путин
В Швейцарии прокомментировали возможный приезд Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/Hans, скриншот

Присутствие диктатора Владимира Путина на дальнейших потенциальных конференциях и переговорах по миру в Украине, организованных Швейцарией, возможно, несмотря на наличие ордера Международного уголовного суда на его арест, заявила президент Швейцарии Виола Амерд.

Отвечая на вопрос, может ли быть организован приезд Путина в Швейцарию с учетом выданного МУС ордена на его арест для дальнейших переговоров и, возможно, конференции по миру в Украине, Амерд сказала, что это возможно.

"Да, если присутствие государственного деятеля необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение. И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства", - сказала она.

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В свою очередь министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис также указал, что это может быть организовано.

"Это возможно в соответствии с нашими законами. Конечно, мы должны делать это вместе с МУС, но как принимающее государство - можем сделать исключение из этого", - отметил глава МИД.

Он также уточнил, что Швейцария регулярно обменивается информацией с Россией и намерена обсудить итоги прошедшего Саммита мира по Украине с ней, а также с Китаем и другими странами, которые не принимали участия.

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", – сказал он.

Глава швейцарского МИДа напомнил, что швейцарская сторона при подготовке Саммита увидела невозможность осуществить намерения присутствия России "на борту" с самого начала, однако было дано обещание, что она будет на борту, когда придет время.

"Поэтому сейчас вопрос заключается в том…, когда мы сможем сделать этот шаг и какой тип маршрута будет использован, потому что не все маршруты, которые мы можем представить сегодня, позволят России участвовать", – добавил Кассис.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира - последние новости по теме

Ранее президент Владимир Зеленский на совместной с другими лидерами пресс-конференции по итогам Саммита мира сделал ряд заявлений. Украинский гарант оценил готовность агрессора России к переговорам по мирному завершению войны и назвал условие для диалога, ответил на "ультиматум" Путина и рассказал о видении Китая и озвучил ряд других очень важных тезисов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский об ультиматуме Владимира Путина. Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если выйдет из наших территорий, сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

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