'Показывают чудеса': полковник оценил успешное наступление ВСУ на Востоке

Силы обороны Украины смогли продвинуться на 2 километра по фронту и на 1 километр вглубь позиций российских войск в Серебрянском лесничестве. Успехи украинских военных оценил в комментарии 24 каналу военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, успех бригад "Азов" и "Буревій" является оптимальным вариантом для захвата вражеских позиций и дальнейшего вытеснения врага.
"Азовцы в районе лесничества показывают чудеса", - добавил Свитан.видео дня
Он добавил, что представители бригады "Азов" - это опытные и обученные штурмовики, которые выполняют поставленные задачи и имеют достаточное количество боеприпасов и техники.
"Россияне это понимают и боятся выходить на позиции там, где начинают работать азовцы", - резюмировал он.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Бои в Серебрянском лесу - наступление ВСУ на Востоке
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны успешно продвигаются в Серебрянском лесу на Луганщине, что является неприятной новостью для Кремля с политической точки зрения, отметил полковник ВСУ и военный эксперт Петр Черник.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отказался комментировать успехи украинских военных в Серебрянском лесу, призывая к тишине во время проведения операции.
Командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко сообщил, что 23 апреля украинские военные, столкнувшись с минимальным сопротивлением, отбили часть территорий в Серебрянском лесу и вернули их под контроль Украины.
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