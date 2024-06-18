'Показывают чудеса': полковник оценил успешное наступление ВСУ на Востоке

Военный эксперт отмечает, что россияне боятся выходить на позиции там, где держат оборону бойцы бригады "Азов".

https://glavred.info/ukraine/pokazyvayut-chudesa-polkovnik-ocenil-uspeshnoe-nastuplenie-vsu-na-vostoke-10573814.html Ссылка скопирована

2 украинские бригады смогли продвинуться на километр вглубь позиций РФ / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха; 22 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины смогли продвинуться на 2 километра по фронту и на 1 километр вглубь позиций российских войск в Серебрянском лесничестве. Успехи украинских военных оценил в комментарии 24 каналу военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, успех бригад "Азов" и "Буревій" является оптимальным вариантом для захвата вражеских позиций и дальнейшего вытеснения врага.

"Азовцы в районе лесничества показывают чудеса", - добавил Свитан. видео дня

Он добавил, что представители бригады "Азов" - это опытные и обученные штурмовики, которые выполняют поставленные задачи и имеют достаточное количество боеприпасов и техники.

"Россияне это понимают и боятся выходить на позиции там, где начинают работать азовцы", - резюмировал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Бои в Серебрянском лесу - наступление ВСУ на Востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны успешно продвигаются в Серебрянском лесу на Луганщине, что является неприятной новостью для Кремля с политической точки зрения, отметил полковник ВСУ и военный эксперт Петр Черник.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отказался комментировать успехи украинских военных в Серебрянском лесу, призывая к тишине во время проведения операции.

Командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко сообщил, что 23 апреля украинские военные, столкнувшись с минимальным сопротивлением, отбили часть территорий в Серебрянском лесу и вернули их под контроль Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред