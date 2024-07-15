О наступлении речь не шла: Зеленский объяснил слова о '14 бригадах без оружия'

Еще в интервью Bloomberg Зеленский подчеркнул, что перед ВСУ стоит задача "защитить то, что у нас есть".

https://glavred.info/ukraine/pro-nastup-ne-yshlosya-zelenskiy-poyasniv-slova-pro-14-brigad-bez-zbroji-10580930.html Ссылка скопирована

Речь не шла о наступлении ВСУ - Зеленский / Коллаж Главреда. Фото: ОП, 10 Горно-Штурмовая бригада

Президент Владимир Зеленский пояснил, что 14 бригад ВСУ, которые, по его словам, остались "без оружия" из-за промедлений с поставками западного вооружения, формировались как резерв для ротаций войска.

На пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 июля, Зеленский отрицал, что эти бригады должны были стать наступательным ресурсом.

"Что выполняет резерв? Это уже задача военного командования. Это оборона или наступательные действия, но прежде всего у тебя есть резерв, чтобы проводить ротации. Такая была задача от меня: нам нужны были ротации, чтобы у ребят был отдых. Нужен был резерв... смотрели, какое количество бригад должно быть", - пояснил он.

видео дня

Зеленский добавил, что просил от западных партнеров обеспечить эти бригады оружием.

"Все, что мы просили, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы. Это не новые бригады. Это бригады без оружия. А воевали они или не воевали? Да, они могут быть более свежие. Но они также давно сформированы. Но они без оружия", - отметил он.

Отдельно Зеленский отметил, что западное оружие уже начало прибывать на передовую, но этого до сих пор недостаточно.

"Во-первых, что-то начало поступать. Это позитив... Артиллерия и тому подобное. Но до положительного результата еще долго", - подытожил глава государства.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные ранее говорили о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечали, что очень чувствовалось преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорилось в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

14 бригад без оружия - что говорил Зеленский

14 бригад ВСУ сейчас без обещанного Западом оружия, признался президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в начале июля.

Он подчеркнул, что о контрнаступлении речь не идет из-за отсутствия оборудования и из-за того, что западные лидеры не оставляют врагу - России - никаких "сюрпризов".

"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором говорили. Пакеты идут, но, к сожалению, медленно", - пояснил глава государства.

На сегодня перед ВСУ стоит задача "защитить то, что у нас есть".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред