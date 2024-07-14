"Решение могло бы спасти много жизней": в ОП жестко высказались об ударах ФАБ-3000

Руководитель Офиса президента акцентирует на необходимости разрешить Украине бить по российским аэродромам.

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Ермак прокомментировал удары РФ по Украине бомбами ФАБ-3000 / Колаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российские оккупанты начали бить по Украине огромными бомбами ФАБ-3000, которая весит 3 тонны. При этом Минобороны РФ публично этим хвастается. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал очень важное решение, которое могло бы уберечь от этих атак.

Он сразу акцентировал на том, что уничтожать нужно не бомбы, а самолеты Су-34, которые осуществляют их запуск.

"Для этого нам нужно разрешение на удары вглубь России западным оружием, чтобы эти самолеты больше не сбрасывали эти бомбы. Одно такое решение может уберечь много жизней", - написал Ермак. видео дня

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Голосу Америки заявил, что украинская сторона работает над тем, чтобы Америка в ближайшее время приняла решение о разрешении бить западным оружием по российским аэродромам.

Он добавил, что между лидерами США и Украины есть понимание в вопросе, зачем нам это разрешение. Жовква намекнул на будущий прогресс в этом вопросе.

"Все знают, откуда идет опасность: ракеты запускают из конкретных мест. Все важные решения, которые США принимали ранее, делались очень тихо, и на этот раз будет так же... Так же как это было в прошлом по другим вопросам, которые мы обсуждали с администрацией", - добавил чиновник.

Что такое ФАБ-3000 / Главред

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о позиции стран-союзников по ударам вглубь территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Джонсон отметил, что Конгресс США поддерживает предоставление Силам обороны Украины гибкости в использовании оружия, которое они уже получили от США.

Президент США Джо Байден объяснил, почему его страна не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По его словам, удары, например, по Москве не будут иметь смысла. Байден подчеркнул, что Украина может использовать американское оружие для ударов по приграничным территориям России, но не вглубь РФ.

Украина совместно с США готовится ответить на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, ответ будет силовым.

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