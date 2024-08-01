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Впервые: Украина запустила больше дальнобойных дронов, чем РФ - Forbes

Мария Николишин
1 августа 2024, 16:50
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Россия потеряла большинство своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности в первые несколько месяцев войны, пишет Forbes.
Впервые: Украина запустила больше дальнобойных дронов, чем РФ - Forbes
Украина запустила больше дальнобойных дронов, чем РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что в июле страна-агрессор Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.

"Россия менее эффективна в уничтожении дронов, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам. Украина получает преимущество в стратегической войне ударов беспилотников большой дальности - и президент Владимир Зеленский обещает, что со временем будет больше лучших ударных беспилотников", - говорится в сообщении.

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Forbes также сообщает, что Россия потеряла большинство своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности в первые несколько месяцев войны. И хотя производство выросло с 2022 года, РФ запускает ракеты примерно с той же скоростью, что и производит - примерно 120 в месяц.

"Несмотря на то, что ракеты важны из-за их разрушительного эффекта, большая часть дальнобойной ударной мощи России сейчас - БПЛА. Их главным оружием является разработанная Ираном серия Shahed, которая стоит всего 20 000 долларов, по сравнению с миллионом или более за ракету. "Шахэды" все чаще производятся по лицензионному соглашению на гигантском новом заводе в Елабуге, к востоку от Москвы", - отмечает издание.

Также подчеркивается, что в ответ Украина разработала широкий спектр различных ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности - аналитик HI Sutton идентифицировал не менее 22 различных моделей, от переоборудованных легких самолетов до реактивных ударных беспилотных летательных аппаратов, изготовленных на заказ.

"В 2023 году Украина производила лишь "десятки" беспилотников типа "Шахед" в месяц. Атаки хоть и часто были резонансными, имели небольшой масштаб. Это изменилось. Массовые атаки становятся все более распространенными, иногда вместе с ударами Storm Shadow или другими ракетами, предоставленными западными союзниками.Все, что мы знаем об атаках украинских беспилотников, поступает от российских официальных лиц, поскольку украинцы об этом не говорят. На основании заявлений российских государственных органов, Украина запустила более 524 ударных беспилотника в июле по сравнению с менее чем 200 за каждый из предыдущих двух месяцев. Похоже, что это первый месяц, когда украинский общий показатель превысил российский", - отмечает издание.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Удары по территории РФ - что известно

Напомним утро 31 июля выдалось неспокойным для россиян. Дроны атаковали ряд регионов России. Известно, что первые беспилотники зафиксировали в Ростовской области. Впоследствии поступила информация о 3 БпЛА в Брянской области. Также 1 дрон заметили в Куйбышевском районе Калужской области.

29 июля в Курской области РФ также прогремели мощные взрывы. Сообщалось, что регион был атакован беспилотниками.

Кроме того, 27 июля, в стране-агрессоре России заявили об атаке дронов на Рязань. Тогда в районе военного аэродрома "Дягилево" прогремели взрывы.

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