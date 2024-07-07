За час склад не переместишь: в чем проблема сбития разведывательных БПЛА России

Россияне активно применяют эти БПЛА для ведения разведки не только на фронте и в прифронтовой зоне, но и вглубь территории Украины.

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РФ активно пользуется "Орланами" / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, Твиттер Алексея Резникова, скриншот видео Обозреватель

Разведывательные БПЛА российских оккупантов передают стране-агрессору России информацию о размещении сил и средств ВСУ в режиме онлайн, что позволяет РФ сразу же открывать огонь или пускать по целям ракеты, рассказал в эфире Обозреватель военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Он (БПЛА) способен - начиная с тактического уровня - передать информацию в режиме онлайн. Тем более, когда это касается оперативного уровня - это напрямую влияет на функционал Вооруженных сил Украины", - пояснил эксперт.

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Под контроль вражеских средств разведки могут попасть развертывание войск, их перемещение, склады БК и командные пункты.

"Прилетел "Орлан", стал в зону барражирования, передал на "Искандер". Пусть со всеми теми допусками и временем, которое нужно для ожидания, (нужен) где-то час. Ну ты же склад БК или с топливом за час не переместишь? Так же как и командный пункт или узел связи", - пояснил Машовец.

Орлан - чем сбивать

По словам Машовца, самым эффективным в противодействии этим дронам является комбинированный способ - применение РЭБов и активных средств перехвата.

"Легкая авиация, "кукурузники" были бы эффективными. FPV-дроны как перехватчики разведывательных БПЛА... Обычными средствами ПВО сбить их трудно из-за веса, маневров", - поделился эксперт.

Кто такой Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Принимал участие в АТО на Донбассе.

Разведывательные БПЛА – инциденты с ударами по аэродромам ВСУ

На прошлой неделе враг опубликовал видео с поражением аэродрома в Кривом Роге. Кадры имели высокое разрешение — их в украинском небе снимал разведывательный "Орлан".

На видео было зафиксировано поражение по меньшей мере нескольких самолетов Су-27, которые "военкоры" РФ сразу же записали в "победу" захватчиков.

В Воздушных силах утверждают, что самолеты были муляжами. Таким образом, ВСУ сорвали атаку противника на объекты возможного развертывания истребителей F-16.

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