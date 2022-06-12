В Северодонецке нацгвардеец единственным выстрелом из "Иглы" сбил российский беспилотник Орлан-10

Орлан-10, Игла / Минобороны РФ, ВСУ

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что украинский военный смог с первого выстрела сбить российский разведывательный беспилотник Орлан-10 в Северодонецке.

"В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10", - сказано в сообщении Нацгвардии.

Также отмечается, что нацгвардейцы совместно с ВСУ продолжают оказывать достойное сопротивление оккупантам в городе.

Стоит заметить, что Северодонецк сейчас является одной из самых горячих точек в Украине. Там постоянно идут уличные бои, россияне пытаются выбить наших защитников из города.

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Ситуация в Северодонецке

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 11 июня заявил, что в Северодонецке идут уличные бои и постоянные бомбардировки.

По его словам, треть города контролируют ВСУ – построена линия обороны. В прилегающих жилых кварталах идут бои, украинские войска пытаются вытеснить захватчиков.

В городе нет воды и света уже около двух месяцев.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 11 июня говорил, что армия Украины побеждает в уличных боях за Северодонецк, но враг артиллерией буквально разбирает город. Украинским войскам приходится занимать новые позиции.

Согласно данным сводки Генштаба 12 июня оккупанты РФ на Северодонецком направлении ведут штурмовые действия в Северодонецке. Успеха достичь им не удается. Продолжают идти бои в районе Тошковки.

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