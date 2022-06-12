В Рубежном ВСУ "накрыли" пункт чеченцев, а Северодонецк ждут важные 2-3 дня – Гайдай

Оккупанты в захваченном Сватово ограбили завод, а оборудование и зерно вывезли в Россию - Гайдай / Фото t.me/serhiy_hayday

Вооруженные силы Украины уничтожили в Рубежном командный пункт чеченцев, количество погибших уточняется. Оккупанты уничтожили два из трех мостов, которые ведут к Северодонецку. Ситуация в городе следующие два-три дня будет показательной. Об этом рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своей военной сводке на утро воскресенья, 12 июня, он рассказал о том, что украинским войскам в Рубежном удалось накрыть командный пункт чеченцев. Число погибших устанавливается.

Читайте также"Впереди – тяжелые бои": эксперт пояснил, станет ли завод Азот в Северодонецке второй АзовстальюТакже Гайдай сказал, что российская оккупационная армия уничтожила 2 из 3 мостов, которые ведут к Северодонецку. По словам военного чиновника, следующие два-три дня будут показательными.

Кроме того, по словам Гайдая, в захваченном Сватово оккупанты устроили грабеж завода. Оборудование вывозят на территорию России. Украдено все зерно аграрного района.

Ситуация в Северодонецке

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 11 июня заявил, что в Северодонецке идут уличные бои и постоянные бомбардировки.

По его словам, треть города контролируют ВСУ – построена линия обороны. В прилегающих жилых кварталах идут бои, украинские войска пытаются вытеснить захватчиков.

В городе нет воды и света уже около двух месяцев.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 11 июня говорил, что армия Украины побеждает в уличных боях за Северодонецк, но враг артиллерией буквально разбирает город. Украинским войскам приходится занимать новые позиции.

Согласно данным сводки Генштаба на 6:00 12 июня оккупанты РФ на Северодонецком направлении ведут штурмовые действия в Северодонецке. Успеха достичь им не удается. Продолжают идти бои в районе Тошковки.

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