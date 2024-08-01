УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

Алексей Тесля
1 августа 2024, 17:00
152
По меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии.
Кара-Мурза, Красиков
Владимир Кара-Мурза и Вадим Красиков / The Insider

Большой обмен заключенными проходит между Россией, США, Германией и еще тремя странами в четверг, 1 августа.

В списках значатся 24 человека, среди которых российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.

Уточняется, что в рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.

видео дня

При этом вСША должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и является владельцем грин-карты.

В рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, – Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.

Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в том числе Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением.

Кто вошел в список обмена между Западом и РФ

Как пишет Insider, Россия отдает:

  • Эвана Гершковича;
  • Владимира Кара-Мурзу;
  • Лилию Чанышеву;
  • Илью Яшина;
  • Ксению Фадееву;
  • Андрея Пивоварова;
  • Пола Уилана;
  • Алсу Курмашеву;
  • Олега Орлова;
  • Сашу Скочиленко;
  • Дитера Воронина;
  • Кевина Лика;
  • Рико Кригера;
  • Патрика Шёбеля;
  • Германа Мойжеса;
  • Вадима Останина.
Screenshot
/ Верстка

Запад согласился отдать:

  • Вадима Красикова (из Германии);
  • Артема Дульцева (из Словении);
  • Анну Дульцеву (из Словении);
  • Михаила Микушина (из Норвегии);
  • Павла Рубцова (из Польши);
  • Романа Селезнева (из США);
  • Владислава Клюшина (из США);
  • Вадима Конощенка (из США).
Screenshot
/ Верстка

Напомним, в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. В России цинично заявили о прекращении обмена военнопленными. Его якобы остановили несколько месяцев назад. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщают российские пропагандисты.

Ранее в СБУ и ГУР раскрыли детали обмена пленными. В рамках 53-го обмена было возвращено 90 военных и 10 гражданских украинцев, рассказал Андрей Юсов.

Как сообщалось ранее, вокруг обмена пленными разгорелся скандал. Военные, которые ранее вернулись из российского плена, утверждают, что 17 июля в Украину вернули военного, который перешел на сторону оккупантов.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости США политзаключенные Владимир Кара-Мурза
Реклама

Главное за день

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

17:00 Мир
РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

16:40 Украина
Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе 2716

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

Россияне в истерике готовятся охотиться на F-16: обнаружено первый комплекс 1587

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

Решать должен украинский народ : Зеленский внезапно заговорил о референдуме 1267

"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

Украина под атакой Шахедов и ракет: во многих городах прозвучали взрывы 1175

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

Последние новости

18:12

Скандал вокруг восстановления "Охматдета": подрядчиком выбрали фирму с вдвое большими ценами

18:10

Жесткие ссоры и развод: назван период, когда во многих семьях начнется кризисВидео

18:05

У Путина идею участия России в саммите мира назвали "бессмысленной"

18:05

Будут ли штрафовать нарушителей каждые 3 месяца: в ТЦК сделали громкое заявление

17:32

Август станет испытанием для 4 знаков зодиака: кому не повезет в последний месяц лета

ВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦКВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦК
17:10

Об этом мало кто знает: когда можно и нельзя одалживать деньги

17:00

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

16:50

Впервые: Украина запустила больше дальнобойных дронов, чем РФ - Forbes

16:40

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

Реклама
16:35

Группа TAS инвестирует миллионы в модернизацию производства и инновации новости компании

16:14

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:08

Главное - успеть: как узнать, что пора копать картошку

16:08

Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

16:05

Проще, чем может показаться: как убрать катышки - 5 действенных лайфхаковВидео

15:50

Начинается "белая полоса": 3 знака зодиака, которым крупно повезет в августеВидео

15:42

Похолодает и будут грозовые дожди: Украину накрывает опасная погода

15:17

Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

15:10

Порошенко не препятствовал Деркачу в координировании агентуры в Украине в обмен на ведение бизнеса в РФ - блогер

14:41

Смертельная авария: в Польше украинский микроавтобус попал в ДТП, есть погибший

14:29

Когда "Резерв+" считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК

Реклама
14:29

Странную радугу найдет только остроглазый гений: загадка, которую нужно выполнить за 5 секунд

13:49

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

13:19

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

13:14

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Козлам - хорошие вести, Обезьянам - отчаяние

13:12

Массированная атака РФ на Украину в августе: Жданов предупредил украинцев

12:55

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце летаВидео

12:37

Удобрение из крапивы - настоящее сокровище: что им можно поливать

12:29

Как по ушам определить характер человека: быстрая проверка

12:13

Анастасия Стоцкая взбудоражила россиян новой фотографией дочери

12:12

Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известноФото

12:02

В Украину возвращается аномальная жара: синоптик назвала сроки

11:50

Первое "серебро": Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024

11:36

Украине грозят серьезные обстрелы: Росс назвал опасные даты в августе 2024Видео

11:19

Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины - ГУР

10:38

"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

10:32

Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами": что удалось сбить ПВО

10:28

Враг движется уже без тяжелой техники: ВСУ рассказали, что изменилось возле Часового Яра

09:56

Почему огурцы растут кривые и что с этим делать

09:53

Мгновенного преимущества не будет, "но": чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

09:49

Бронирование не освобождает: в ТЦК предупредили украинцев о прохождении ВВК

Реклама
09:37

"Слишком опасно": у звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили опухоль - СМИ

09:28

Гороскоп на завтра 2 августа: Стрельцам - много препятствий, Водолеи получат все, что захотят

09:27

"Кто-то расстроился": из-за возможного прибытия F-16 в Украину РФ изменила тактику удара

09:09

Израиль убил лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа: что дальше?мнение

08:49

"Без ответа": король Чарльз отрекся от принца Гарри

08:40

Обломки беспилотников после атаки РФ упали в Румынии: реакция страны

07:43

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

06:54

Механизмов "пряник - кнут" нет: о повышении налоговмнение

06:43

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

05:35

Гороскоп на август 2024 для Дев: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять