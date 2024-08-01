Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

По меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии.

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Владимир Кара-Мурза и Вадим Красиков / The Insider

Большой обмен заключенными проходит между Россией, США, Германией и еще тремя странами в четверг, 1 августа.

В списках значатся 24 человека, среди которых российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.

Уточняется, что в рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.

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При этом вСША должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и является владельцем грин-карты.

В рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, – Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.

Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в том числе Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением.

Кто вошел в список обмена между Западом и РФ

Как пишет Insider, Россия отдает:

Эвана Гершковича;

Владимира Кара-Мурзу;

Лилию Чанышеву;

Илью Яшина;

Ксению Фадееву;

Андрея Пивоварова;

Пола Уилана;

Алсу Курмашеву;

Олега Орлова;

Сашу Скочиленко;

Дитера Воронина;

Кевина Лика;

Рико Кригера;

Патрика Шёбеля;

Германа Мойжеса;

Вадима Останина.

/ Верстка

Запад согласился отдать:

Вадима Красикова (из Германии);

Артема Дульцева (из Словении);

Анну Дульцеву (из Словении);

Михаила Микушина (из Норвегии);

Павла Рубцова (из Польши);

Романа Селезнева (из США);

Владислава Клюшина (из США);

Вадима Конощенка (из США).

/ Верстка

Напомним, в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. В России цинично заявили о прекращении обмена военнопленными. Его якобы остановили несколько месяцев назад. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщают российские пропагандисты.

Ранее в СБУ и ГУР раскрыли детали обмена пленными. В рамках 53-го обмена было возвращено 90 военных и 10 гражданских украинцев, рассказал Андрей Юсов.

Как сообщалось ранее, вокруг обмена пленными разгорелся скандал. Военные, которые ранее вернулись из российского плена, утверждают, что 17 июля в Украину вернули военного, который перешел на сторону оккупантов.

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