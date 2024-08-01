Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

Большой обмен заключенными проходит между Россией, США, Германией и еще тремя странами в четверг, 1 августа.
В списках значатся 24 человека, среди которых российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.
Уточняется, что в рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.
При этом вСША должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и является владельцем грин-карты.
В рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.
Среди российских граждан, которых планируют обменять, – Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.
Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в том числе Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением.
Кто вошел в список обмена между Западом и РФ
Как пишет Insider, Россия отдает:
- Эвана Гершковича;
- Владимира Кара-Мурзу;
- Лилию Чанышеву;
- Илью Яшина;
- Ксению Фадееву;
- Андрея Пивоварова;
- Пола Уилана;
- Алсу Курмашеву;
- Олега Орлова;
- Сашу Скочиленко;
- Дитера Воронина;
- Кевина Лика;
- Рико Кригера;
- Патрика Шёбеля;
- Германа Мойжеса;
- Вадима Останина.
Запад согласился отдать:
- Вадима Красикова (из Германии);
- Артема Дульцева (из Словении);
- Анну Дульцеву (из Словении);
- Михаила Микушина (из Норвегии);
- Павла Рубцова (из Польши);
- Романа Селезнева (из США);
- Владислава Клюшина (из США);
- Вадима Конощенка (из США).
Напомним, в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. В России цинично заявили о прекращении обмена военнопленными. Его якобы остановили несколько месяцев назад. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщают российские пропагандисты.
Ранее в СБУ и ГУР раскрыли детали обмена пленными. В рамках 53-го обмена было возвращено 90 военных и 10 гражданских украинцев, рассказал Андрей Юсов.
Как сообщалось ранее, вокруг обмена пленными разгорелся скандал. Военные, которые ранее вернулись из российского плена, утверждают, что 17 июля в Украину вернули военного, который перешел на сторону оккупантов.
Больше новостей:
- Есть сдвиг: в ГУР сообщили о хороших новостях по обмену пленными
- "В ближайшее время": в ГУР анонсировали новый обмен пленными с РФ
- Папа призвал Россию и Украину к обмену пленными "всех на всех"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред