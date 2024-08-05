В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

В Харькове внезапно загорелось стратегически важное предприятие. Огонь охватил "Турбоатом". Видео с мощным пожаром уже разлетелись в Сети.
По предварительным данным, взрывов перед возгоранием не было. Пока неизвестно, что могло стать причиной пожара.
В Сети появились видео мощного пожара на предприятии. Видно, как его охватило жесткое пламя, а в небо поднимается черный столб дыма.
Смотрите видео пожара на "Турбоатоме" в Харькове:
Представитель Главного управления ГСЧС Украины на Харьковщине Евгений Василенко сообщил о том, что на градине, которая не работала более 20 лет, произошло самовозгорание. На момент пожара в здании не было активного оборудования, поэтому и нет серьезных основания для беспокойства.
Пожарные службы работают над ликвидацией огня, а причины самовозгорания выясняются.
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