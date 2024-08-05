УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

Ангелина Подвысоцкая
5 августа 2024, 17:10обновлено 5 августа, 17:58
295
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания на предприятии.
ожоги турбоатома
В Харькове загорелся Турбоатом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Харькове внезапно загорелось стратегически важное предприятие. Огонь охватил "Турбоатом". Видео с мощным пожаром уже разлетелись в Сети.

По предварительным данным, взрывов перед возгоранием не было. Пока неизвестно, что могло стать причиной пожара.

В Сети появились видео мощного пожара на предприятии. Видно, как его охватило жесткое пламя, а в небо поднимается черный столб дыма.

видео дня

Смотрите видео пожара на "Турбоатоме" в Харькове:

ожоги турбоатома
В Харькове загорелся Турбоатом / фото: скриншот

Представитель Главного управления ГСЧС Украины на Харьковщине Евгений Василенко сообщил о том, что на градине, которая не работала более 20 лет, произошло самовозгорание. На момент пожара в здании не было активного оборудования, поэтому и нет серьезных основания для беспокойства.

Пожарные службы работают над ликвидацией огня, а причины самовозгорания выясняются.

Новость дополняется....

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова Харьковская область новости Харьковщины пожар Турбоатом
Реклама

Главное за день

Какую версию F-16 получили ВСУ, есть ли дальнобойные ракеты: раскрыты важные подробности

Какую версию F-16 получили ВСУ, есть ли дальнобойные ракеты: раскрыты важные подробности

17:54 Украина
В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

17:10 Украина
Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

17:07 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пойдет обратный процесс : эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС 9116

"Пойдет обратный процесс": эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление 3519

В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление

Жесткая буря атаковала страну: когда закончится почти 7-балльный шторм 2964

Жесткая буря атаковала страну: когда закончится почти 7-балльный шторм

В Часовом Яру оккупанты прорвались и закрепились на новой позиции - DeepState 1952

В Часовом Яру оккупанты прорвались и закрепились на новой позиции - DeepState

Последние новости

17:54

Какую версию F-16 получили ВСУ, есть ли дальнобойные ракеты: раскрыты важные подробности

17:30

"Там нечего оценивать": Данилко не хочет быть судьей нацотбора "Евровидения"

17:27

"Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус снова вместе": пару заподозрили в воссоединении

17:20

Что значит, если порвалась цепочка на шее: почему запрещено дарить украшения

17:10

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небоВидео

Трамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – МорозовТрамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – Морозов
17:07

Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

17:05

В ВСУ объяснили судьбу Северского Донца возле Часового Яра

16:57

Яблочный Спас 2024: что категорически нельзя делать 6 августа

16:57

Почему не завязывается капуста и что с этим делать - время спасти урожай еще есть

Реклама
16:24

Действует наоборот: почему после кофе всегда хочется спать - ученые раскрыли правдуВидео

16:21

4 китайские знаки зодиака будут счастливы в августе 2024 года

16:17

Изменится многое: военнослужащий о первых F-16 в Украине

15:55

Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте

15:46

Как помогут F-16 в битве с войсками РФ на Харьковщине: в ВСУ сделали заявление

15:43

Жена Виктора Павлика рассказала, что ее раздражает в артисте

15:41

F-16 применят в три этапа: названы первые цели истребителей

14:49

РФ перебрасывает дополнительные войска на Харьковщину: в ВСУ объяснили цель оккупантов

14:31

"Ситуация изменилась": политолог сказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным ценой УкраиныВидео

14:16

Церковный праздник 6 августа: что запрещено делать в Яблочный Спас

14:12

Что такое "страхополох": мало кто знает правильный ответВидео

Реклама
13:58

Миша Кацурин признался, за что "выхватывает" от Нади Дорофеевой

13:50

Олимпиада-2024: украинский гимнаст завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях

13:45

Путинист Филипп Киркоров срочно покинул РФ с эскортницей и маленьким ребенком - детали

13:26

Условий для переговоров нет, могут быть изменения только в марте-мае 2025 года - МорозовВидео

12:59

"Перемирия не жду": Максим Галкин показал истинное лицо Аллы Пугачевой

12:58

США предоставили Украине грант в размере 3,9 млрд долларов: на что пойдут деньги

12:36

Это просто нечто: консервированные помидоры половинками с секретным ингредиентом - рецептВидео

12:20

На смену жаре придут заморозки: какой будет погода в августе 2024

12:19

Должны ли лица с инвалидностью проходить ВВК: ТЦК и адвокаты разъяснили ситуацию

12:14

В Сети случайно появились фото "тайного" мужа Натальи Могилевской

12:04

"Закончится катастрофой": известны последствия кадровых перестановок в Минобороны РФВидео

12:01

Сильные ливни накроют часть областей: на Украину надвигаются мощные осадки

11:26

В Украине возникли серьезные задержки поездов: что стало причиной

11:23

"У Байдена такого не было": Харрис обошла Трампа в предвыборном опросе – CBS News

11:12

"Не имеет чувства никакой вины": дочь Фарион высказалась о вероятном убийце

11:06

"Большие площади выжженной земли": в ГУР раскрыли новые детали удара по аэродрому "Морозовск"Фото

11:02

Китайский гороскоп на завтра 6 августа: Змеям - семейная драма, Свиньям - неуверенность

10:44

Как будет выглядеть iPhone 16: инсайдер слил фото iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max

10:30

Почему в Китае запрещен Винни Пух

10:29

За считанные минуты и без холодильника: как быстро охладить любой напитокВидео

Реклама
10:15

"Прокладывают дорогу мертвыми": военный ВСУ объяснил, почему армии РФ удается продвигаться

10:06

Гороскоп на завтра 6 августа: Овнам - трудности, Девам - экстемальные перемены

10:06

Вопрос времени: РФ может потерять еще четыре подводные лодки - Defence Express

09:45

"Так будет лучше для всех": Меган Маркл раскрыла свои суицидальные планы

09:40

Счет идет на часы: Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и "Хезболы" на Израиль

09:26

РФ ночью атаковала Украину роем дронов: сколько вражеских целей сбила ПВО

09:02

"Пойдет обратный процесс": эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

08:44

"Враг сорвался с цепи": армия РФ продвинулась возле 7 населенных пунктов — DeepState

08:37

"Назвала мужем": предательница Ани Лорак высказалась о тайной свадьбе с инструктором по йоге

08:24

РФ продвинулась на трех направлениях: в ISW раскрыли угрозу для важного города

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять