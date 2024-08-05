В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания на предприятии.

https://glavred.info/ukraine/v-harkove-gorit-turboatom-stolb-ognya-i-dyma-podnimaetsya-v-nebo-10585913.html Ссылка скопирована

В Харькове загорелся Турбоатом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Харькове внезапно загорелось стратегически важное предприятие. Огонь охватил "Турбоатом". Видео с мощным пожаром уже разлетелись в Сети.

По предварительным данным, взрывов перед возгоранием не было. Пока неизвестно, что могло стать причиной пожара.

В Сети появились видео мощного пожара на предприятии. Видно, как его охватило жесткое пламя, а в небо поднимается черный столб дыма.

видео дня

Смотрите видео пожара на "Турбоатоме" в Харькове:

В Харькове загорелся Турбоатом / фото: скриншот

Представитель Главного управления ГСЧС Украины на Харьковщине Евгений Василенко сообщил о том, что на градине, которая не работала более 20 лет, произошло самовозгорание. На момент пожара в здании не было активного оборудования, поэтому и нет серьезных основания для беспокойства.

Пожарные службы работают над ликвидацией огня, а причины самовозгорания выясняются.

Новость дополняется....

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред