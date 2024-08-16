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Москву будет видно, как на ладони: Украина может оставить РФ без защиты с неба

Даяна Швец
16 августа 2024, 12:04
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Операция в Курской области усиливает возможности украинской авиации, поэтому вскоре небо над Москвой может остаться без обороны.
Кремль, дрон, самолет
Украина расширяет свои возможности для ударов по территории РФ / Коллаж: Главред, скриншот, фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украина мощно развивается в сфере нанесения ударов по территории страны-агрессора. В ночь на 14 августа Силы обороны Украины атаковали сразу 4 военных аэродрома РФ. Речь идет о "Халино", "Балтимор", "Саваслейку" и "Борисоглебск".

Такими темпами, небо над столицей РФ окажется в масштабной опасности.

Об этом в эфире "Апостроф TV " рассказал Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

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"Украинские удары по территории России становятся не только более дальними, но и значительно более мощными. Если раньше были удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, то сейчас удары дронов выводят из строя военные аэродромы и полностью разрушают склады с боеприпасами. И это очень хорошо, потому что мы уже видим результат - уменьшение применения врагом тех же КАБов. Но кроме ударов дронами, нам надо больше работать ракетами, ведь это позволит нанести более мощные удары по взлетно-посадочным полосам и сделает невозможным их использование для авиаударов по Украине.

Кто такой Анатолий Храпчинский?

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

Следует заметить, что за 2,5 года полномасштабного вторжения Украина с помощью частных компаний развернула мощное производство беспилотных систем, которые позволяют не только наносить удары, но и проводить разведку вглубь территории противника - до 2,5 тысячи километров", - рассказал Храпчинский.

Кроме этого, эксперт дал свой комментарий относительно ударов БПЛА в ночь на 14 августа по аэродрому "Саваслейка", откуда взлетают носители ракет "Кинжал".

Что известно об аэродроме "Саваслейка" в РФ?

Саваслейка - это авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Известно, что с конца 2021 на аэродроме базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые сейчас россияне применяют против Украины, пишет Википедия.

"На самом деле Украина уже имеет опыт уничтожения самолетов МИГ на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, хотя тогда не уточнялось, были ли это носители ракет "Кинжал". Если будет подтверждено попадание по складу с "Кинжалами" на аэродроме "Саваслейка", которые должны были там быть, это будет очень позитивно для нас, ведь это очень дорогостоящие и редкие ракеты для РФ. Конечно, удары по самолетам РФ может привести к их дефициту, в России не так много модернизированных под "Кинжалы" самолетов, в противном случае им придется передислоцировать самолеты с других направлений.

Москву будет видно, как на ладони: Украина может оставить РФ без защиты с неба
Описание ракет "Кинжал"/ Инфографика: Главред

Ночью также был нанесен удар по аэродрому "Балтимор" - это основной аэродром, откуда наносятся удары КАБами по Харьковщине и Сумщине, поэтому это тоже будет иметь положительное значение для нас", - отметил Храпчинский.

Анализируя полученные результаты курской операции, эксперт отметил, что Москве стоит приготовиться.

"Если мы закрепимся на территории Курской области, то это будет иметь значение для организации врагом ракетных атак по территории Украины и ударов "шахедами", ведь с аэродрома "Щелкино" под Курском россияне запускают "шахеды" по Украине. Также можно говорить об аэродроме, на котором базируется полк противовоздушной обороны из самолетов Су-35 и Су-30, которые непосредственно защищают Москву. Направление движения Сил обороны позволяет ударить нам по этому аэродрому мощнее и мы можем оставить часть Москвы и Московской области без защиты с неба", - предположил эксперт.

Разгромы авиации РФ - последние новости

Недавно у Зеленского назвали две ключевые задачи в войне с Россией.

Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам агрессора России, среди которых и аэродромы. Такие меры значительно снижают боевые возможности противника. Во время боевых действий важно уничтожать как тактическую, так и стратегическую авиацию врага.

Не секрет, что российские истребители "проигрывают" на поле боя западной авиации. Полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер раскрыл существенный недостаток самолетов РФ.

РФ сейчас стягивает войска к Курску: СМИ показали целое "гнездо" вертолетов, куда, вероятно, скоро ВСУ нанесут удар. Россияне накопили войска возле Курска, на спутниковых фото видно много боевых вертолетов на аэродроме недалеко от города.

Также недавно в РФ упал бомбардировщик Ту-22М3. Отметим, самолет Ту-22М3 - носитель ракет Х-22, которые воздушно-космические силы оккупантов применяют для ударов по Украине.

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