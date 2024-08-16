Танковый удар прямой наводкой: разгром КП "Суджа" десантом ВСУ попал на видео

Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии.

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ВСУ прорвали границу РФ в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Первые часы операции Вооруженных сил Украины в Курской области показали в 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде ДШВ ВСУ.

Украинские бойцы прорвали линию обороны РФ, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 российских военных. Видео появилось в Facebook 80 ОДШБр.

"Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники", - рассказали украинские десантники. видео дня

Они отметили, что встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение – вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам.

В 80 ОДШБр добавили, что они советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Смотрите видео - первые часы операции в Курской области:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ зачистили Суджу в Курской области. Украинская армия продвинулась вперед. Украинские силы продвинулись вперед в Курской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

Как сообщалось ранее, в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

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