Танковый удар прямой наводкой: разгром КП "Суджа" десантом ВСУ попал на видео

Первые часы операции Вооруженных сил Украины в Курской области показали в 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде ДШВ ВСУ.
Украинские бойцы прорвали линию обороны РФ, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 российских военных. Видео появилось в Facebook 80 ОДШБр.
"Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники", - рассказали украинские десантники.видео дня
Они отметили, что встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение – вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам.
В 80 ОДШБр добавили, что они советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.
Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Смотрите видео - первые часы операции в Курской области:
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Ранее сообщалось о том, что ВСУ зачистили Суджу в Курской области. Украинская армия продвинулась вперед. Украинские силы продвинулись вперед в Курской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.
Как сообщалось ранее, в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.
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