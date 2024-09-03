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Графики отключений изменили: в Укрэнерго сказали, кто и когда сегодня будет без света

Анна Ярославская
3 сентября 2024, 12:45
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Сегодня по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии на 2,7% ниже, чем в это же время вчера.
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В Украине изменили графики отключений света / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

В Укрэнерго заявили, что во вторник, 3 сентября, потребление остается высоким из-за сохранения жары в восточных и южных областях. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 545 населенных пунктов.

2 сентября суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день – в пятницу, 30 августа. Сегодня по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии на 2,7% ниже, чем в это же время вчера, сообщили в Укрэнерго.

Во вторник, 3 сентября, в Украине на протяжении всех суток продолжают действовать меры ограничения потребления.

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Графики отключений света на сегодня

Во вторник, 3 сентября, время применения стабилизационных отключений электроэнергии и объем мер ограничения изменены.

Отключения будут применяться по новому графику:

  • 6:00 – 12:00 – две очереди отключений;
  • 12:00 – 16:00 – одна очередь отключений;
  • 16:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Отмечается, что сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, сохраняется дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.

"Вчера вечером действием защиты была отключена одна из линий, питающих Запорожскую атомную электростанцию. В результате надежность питания ЗАЭС – снижена. Энергетики устанавливают причины отключения и будут готовы их устранить в условиях надлежащей ситуации безопасности", - говорится в сообщении.

По техническим причинам обесточены потребители во Львовской области.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Глава Укрэнерго сказал, будут ли блэкауты зимой. По его словам, сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут иметь зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

Эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике. Украине не хватает балансирующих мощностей, которые обеспечивают стабильность энергосистемы, после российских обстрелов, отметила Ольга Кошарная.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать. По его мнению, сейчас рано говорить, что худшее позади.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

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