Генеральная битва РФ откладывается: как у ВСУ появился шанс переиграть врага

Агрессоры из РФ попали в ловушку своих же ожиданий, своих чрезмерных амбиций и, понятное дело, политической воли Путина.

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Путин и армия попали в коварную ловушку / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

На Покровском направлении агрессоры из России попали в ловушку, которую же сами создали. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Во-первых, российская логистика не справилась с успехами передовых отрядов, которые проламывали этот путь на Покровск и которые несли огромные потери. Несмотря на огромные потери, российские войска пытались продвигаться. И вот тут-то была ловушка, которая, скажем так, показывалась большим огромным успехом для ВС РФ. Фактически они попали в ловушку своих же ожиданий, своих чрезмерных амбиций и, понятное дело, политической воли Путина", - сказал он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua. видео дня

По мнению Мусиенко, все наступательные действия армии РФ сейчас подчинены политическому, а не военному расчету.

"Когда передовые отряды двигались в район Новогродовки - Гродовки, логистика не успела. Плюс украинские Вооруженные силы достаточно хорошо поработали над тем, чтобы эту логистику перебивать, останавливать и уничтожать. Несмотря на это, Украина выиграла определенное время, что дало возможность, в частности, усилить Покровское направление и остановить продвижение российских войск на одном из участков", - рассказал эксперт.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Как убежден эксперт, оккупанты безрезультатно продолжают оказывать давление на участке Новогродовка - Гродовка. Мусиенко отметил, что их продвижение не фиксируется.

"Это дало возможность Украине укрепиться, перегруппироваться и фактически не дать российским войскам войти в сам Покровск. При этом российские войска понесли потери. При этом всем российское командование приняло решение продолжить наступление на Покровск, что они планируют делать, пробуя проводить фланговые атаки, то есть охватывающий удар, попытаться развить фланговые операции с целью взятия в кольцо, полуокружения Покровска. Это движение на Мирноград в северном направлении, это северный фланг, и южный фланг, который сейчас является основным для наступления ВС РФ, они сместили туда весь акцент, то есть они таким образом пытаются для себя решить две задачи", - сообщил Мусиенко.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, агрессоры из России прогнутся усилить с северного направления группировку, которая ведет наступательные действия на Курахово с востока на запад.

"Но поскольку там в районе Курахово с севера достаточно широкая река Волчья, они, скорее всего, будут пытаться обходить Курахово и двигаться дальше в сторону Покровска. Вот, собственно говоря, те планы, которые есть на сегодня. Действительно, Селидово - такое горячее направление. Украинским войскам удается сдерживать, наносить потери противнику. Но видно, что вот это направление, оно станет действительно основным в ближайшие недели. И, в принципе, можно констатировать, что, по меньшей мере, такую генеральную или основную битву, которую хотели устроить вооруженные силы России за Покровск, взять Покровск как можно быстрее, - это все точно откладывается. И у украинских сил появляются возможности сдержать на флангах развитие этой операции российских войск и, в принципе, остановить вообще движение на Покровск в целом, я думаю, до холодов, до ноября и декабря", - сказал Мусиенко.

​ Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как известно, ВСУ прорываются в новом месте. Начало контрнаступления России в Курской области ничто иное, как очередная попытка показать способность контролировать ситуацию . Теперь же РФ в панике перебрасывает резервы в Брянскую область.

В то же время оккупанты усилили давление еще на одном участке фронта. Увеличивается количество артиллерийских обстрелов противника, количество применения разведывательных беспилотных аппаратов, сбросы с беспилотников.

К сожалению, Покровск остался без воды, ведь оккупанты разрушили фильтровальную станцию и мост. Остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой Покровск получал воду. Специалисты работают над устранением проблемы, но восстановить работу станции пока невозможно.

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