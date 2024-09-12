"Путин пошел на договорняк с Украиной!": российские патриоты в ярости

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Представители правящего российского режима сделали целый ряд достаточно неоднозначных заявлений, которые вызвали у российских патриотов яростную реакцию.

Сначала выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который внезапно заявил, что для России важны не столько территории, сколько соблюдения прав русскоязычного населения Украины.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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