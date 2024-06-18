РПЦ начинает инфокампанию против Украины в мире: Госслужба по этнополитике отреагировала

РПЦ хочет убедить мировую религиозную общественность в том, что не Российская Федерация совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы.

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Россияне уничтожили или повредили более 600 храмов / скриншот

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести призвала церковных иерархов и религиозных лидеров выступить против маскировки преступлений Российской Федерации со стороны руководства РПЦ.

"Как стало известно, руководство Русской Православной Церкви, которая давно превратилась в орудие разжигания ненависти и оправдания захватнической войны против Украины, получило задание попытаться убедить мировую религиозную общественность в том, что не Российская Федерация совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы. Для этого патриарх Кирилл, который несет личную ответственность за призывы к геноциду украинцев, провозглашение захватнической империалистической войны "священной", конкретные действия, направленные на уничтожение украинской государственности, культуры, идентичности, должен встретиться с религиозными деятелями и попытаться убедить их, по самым позорным образцам кремлевской пропаганды, что зло - это добро, а ложь - правда", - говорится в заявлении.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести напоминает, что Украина на протяжении своей независимости была домом религиозной свободы, в котором сосуществуют и пользуются равными правами верующие всех религиозных традиций.

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"Настоящее горе и беду принесло верующим российское вторжение. С начала российской агрессии в 2014 году российская оккупация как Крыма, так и Донбасса сопровождалась погромами евангелических церквей, гонениями на греко-католиков и православных Киевского патриархата. Священнослужителей и активных мирян избивали, заковывали в наручники, запугивали, запрещали совершать богослужения на украинском", - напоминают в Службе.

В заявлении отмечается, что захват молитвенных зданий, избиение священнослужителей приобрели системный характер. Десятки баптистских, пятидесятнических церквей, "Залов Царств" Свидетелей Иеговы, молитвенных домов мормонов и адвентистов, здания христианских учебных заведений, в том числе Донецкий Христианский университет, были захвачены пророссийскими боевиками и превращены в военные казармы, военные тренировочные базы или админздания.

"С началом широкомасштабного вторжения убийства священнослужителей, в том числе в литургической одежде, разрушение культовых сооружений, пытки, издевательства стали ежедневной практикой. Более 40 священников и пасторов, монахов, преподавателей духовных учебных заведений были убиты российскими военными во время оккупации Киевской, Черниговской, Херсонской областей; большое число священнослужителей погибло во время обстрелов Донетчины, Луганщины и Харьковщины. Российские войска полностью уничтожили или повредили по меньшей мере 630 храмов, молитвенных домов, синагог, мечетей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что некоторые религиозные сооружения были намеренно разграблены российскими военными, закрыты или перепрофилированы в административные здания.

"Вряд ли патриарх Кирилл, который готовится лжесвидетельствовать о "притеснениях Украинской Православной Церкви", будет рассказывать о четырнадцати священнослужителях этой церкви, убитых теми, кому он обещал жизнь вечную за преступления в Украине. Также маловероятно, что он вспомнит о 187 разрушенных храмах, где до уничтожения его имя возносили за литургией", - заявили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

Кроме того, в заявлении упоминается, что "сотни клириков Украинской Православной Церкви (Московского патриархата, - ред.) обращаются к своему священноначалию с призывом выйти из состава Русской церкви, прекратить любые административные отношения с организацией, которая не скрывает зверской ненависти к украинцам".

Также особую роль Русская церковь играет в индоктринации депортированных украинских детей, заявляют в Службе.

"С первых дней полномасштабного вторжения российские чиновники депортировали детей из детских домов и интернатов из оккупированной Донецкой области в Ростовскую область, где с ними встретился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов). Священнослужители РПЦ, по словам российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping, втягивали депортированных детей в милитарно-шовинистические мероприятия и стремились искоренить в них украинскую идентичность", - говорится в заявлении.

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