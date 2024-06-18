УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РПЦ начинает инфокампанию против Украины в мире: Госслужба по этнополитике отреагировала

Олег Макаров
18 июня 2024, 11:59
62
РПЦ хочет убедить мировую религиозную общественность в том, что не Российская Федерация совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы.
храм
Россияне уничтожили или повредили более 600 храмов / скриншот

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести призвала церковных иерархов и религиозных лидеров выступить против маскировки преступлений Российской Федерации со стороны руководства РПЦ.

"Как стало известно, руководство Русской Православной Церкви, которая давно превратилась в орудие разжигания ненависти и оправдания захватнической войны против Украины, получило задание попытаться убедить мировую религиозную общественность в том, что не Российская Федерация совершает кровавые преступления против свободы совести, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы. Для этого патриарх Кирилл, который несет личную ответственность за призывы к геноциду украинцев, провозглашение захватнической империалистической войны "священной", конкретные действия, направленные на уничтожение украинской государственности, культуры, идентичности, должен встретиться с религиозными деятелями и попытаться убедить их, по самым позорным образцам кремлевской пропаганды, что зло - это добро, а ложь - правда", - говорится в заявлении.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести напоминает, что Украина на протяжении своей независимости была домом религиозной свободы, в котором сосуществуют и пользуются равными правами верующие всех религиозных традиций.

видео дня

"Настоящее горе и беду принесло верующим российское вторжение. С начала российской агрессии в 2014 году российская оккупация как Крыма, так и Донбасса сопровождалась погромами евангелических церквей, гонениями на греко-католиков и православных Киевского патриархата. Священнослужителей и активных мирян избивали, заковывали в наручники, запугивали, запрещали совершать богослужения на украинском", - напоминают в Службе.

В заявлении отмечается, что захват молитвенных зданий, избиение священнослужителей приобрели системный характер. Десятки баптистских, пятидесятнических церквей, "Залов Царств" Свидетелей Иеговы, молитвенных домов мормонов и адвентистов, здания христианских учебных заведений, в том числе Донецкий Христианский университет, были захвачены пророссийскими боевиками и превращены в военные казармы, военные тренировочные базы или админздания.

"С началом широкомасштабного вторжения убийства священнослужителей, в том числе в литургической одежде, разрушение культовых сооружений, пытки, издевательства стали ежедневной практикой. Более 40 священников и пасторов, монахов, преподавателей духовных учебных заведений были убиты российскими военными во время оккупации Киевской, Черниговской, Херсонской областей; большое число священнослужителей погибло во время обстрелов Донетчины, Луганщины и Харьковщины. Российские войска полностью уничтожили или повредили по меньшей мере 630 храмов, молитвенных домов, синагог, мечетей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что некоторые религиозные сооружения были намеренно разграблены российскими военными, закрыты или перепрофилированы в административные здания.

"Вряд ли патриарх Кирилл, который готовится лжесвидетельствовать о "притеснениях Украинской Православной Церкви", будет рассказывать о четырнадцати священнослужителях этой церкви, убитых теми, кому он обещал жизнь вечную за преступления в Украине. Также маловероятно, что он вспомнит о 187 разрушенных храмах, где до уничтожения его имя возносили за литургией", - заявили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

Кроме того, в заявлении упоминается, что "сотни клириков Украинской Православной Церкви (Московского патриархата, - ред.) обращаются к своему священноначалию с призывом выйти из состава Русской церкви, прекратить любые административные отношения с организацией, которая не скрывает зверской ненависти к украинцам".

Также особую роль Русская церковь играет в индоктринации депортированных украинских детей, заявляют в Службе.

"С первых дней полномасштабного вторжения российские чиновники депортировали детей из детских домов и интернатов из оккупированной Донецкой области в Ростовскую область, где с ними встретился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов). Священнослужители РПЦ, по словам российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping, втягивали депортированных детей в милитарно-шовинистические мероприятия и стремились искоренить в них украинскую идентичность", - говорится в заявлении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Путин назвал условия по окончанию войны в Украине: в США жестко отреагировали

Путин назвал условия по окончанию войны в Украине: в США жестко отреагировали

12:47 Украина
Россияне теряют позицию за позицией: в ВСУ заявили об успехах под Харьковом

Россияне теряют позицию за позицией: в ВСУ заявили об успехах под Харьковом

12:06 Украина
Уже не прорвутся: оккупанты увязли в окружении в Волчанске - новые подробности

Уже не прорвутся: оккупанты увязли в окружении в Волчанске - новые подробности

11:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Его используют единицы: для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах 8190

Его используют единицы: для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах

Мне нужна тишина : защитница Мариуполя Пташка прекращает службу 2275

"Мне нужна тишина": защитница Мариуполя "Пташка" прекращает службу

Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев 1958

Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев

Муж-стриптизер Королевой набросился на Собчак, повалив ее на диван 1813

Муж-стриптизер Королевой набросился на Собчак, повалив ее на диван

Последние новости

13:16

"Пройдем, восстановим мир": Кулеба рассказал, как Украина заставила нервничать Кремль

13:14

Пальчики оближете: вкуснейший способ, как замариновать кабачкиВидео

13:12

Потап неожиданно обратился к Максиму Галкину - что случилось

13:06

3 знака зодиака, которые никогда не слушают других

12:47

Путин назвал условия по окончанию войны в Украине: в США жестко отреагировали

Кулик: Ким – не идиот, он не будет продавать Путину качественные боеприпасыКулик: Ким – не идиот, он не будет продавать Путину качественные боеприпасы
12:38

Почему киви нужно есть с кожурой: секрет, который удивит своей пользойВидео

12:21

Народное средство из 3 ингредиентов пробьет любой засор: как его сделатьВидео

12:16

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - переменыВидео

12:06

Россияне теряют позицию за позицией: в ВСУ заявили об успехах под Харьковом

Реклама
12:03

"Придет и твое время": известная украинская актриса вступила в ряды ВСУ

11:59

РПЦ начинает инфокампанию против Украины в мире: Госслужба по этнополитике отреагировала

11:38

Уже не прорвутся: оккупанты увязли в окружении в Волчанске - новые подробности

11:27

Лучше чем из магазина: женщина показала как сделать спрей для мытья зеркалВидео

11:27

Сильный удар по здоровью и много проблем: почему вредно ложиться спать после 1 часа ночи

11:05

F-16 будут, а пилоты нет: США подозревают в "затягивании" подготовки украинцев

10:59

Новая горячая точка: Кулик оценил вероятность начала войны между КНДР и Южной Кореей

10:56

Зачем Путин едет к Ким Чен Ыну и причем тут Украина: ответ эксперта

10:45

Перевод ядерного оружия в готовность: НАТО может сделать важный шаг - Свитан

10:43

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии

10:40

Женщина 20 лет получала зарплату, ничего не делая: как ей это удалось

Реклама
10:37

Китайский гороскоп на завтра 19 июня: Собакам - нежелательные проблемы, Крысам - напряженный день

10:32

Личностный тест за 2 минуты: что форма кулака может о вас рассказать

10:20

Гороскоп на завтра 19 июня: Львам - ужасный стресс, Стрельцам - время отдохнуть

10:12

Берем кабачок и готовим шикарные голубцы: феерический способВидео

09:58

Вступление Украины в НАТО: в Белом доме сделали важное заявление о конце войны

09:54

Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарованиеВидео

09:53

Головоломка со спичками: всего за два хода надо сложить наибольшее число

09:49

Окончание войны в Украине: в США сказали, был ли Саммит мира успешным началом

09:30

На мирных переговорах Россию будет представлять Медведев?мнение

09:14

"Показывают чудеса": полковник оценил успешное наступление ВСУ на Востоке

09:01

Чем убрать налет от воды всего за 1 минуту: самый простой методВидео

09:00

Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом КриволапомВидео

08:44

"Жизнь одна": Маша Ефросинина пошла на кардинальные перемены

08:28

РФ перебрасывает войска из Донецкой области: в ISW раскрыли последствия контратак ВСУ

08:21

В "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ

08:07

Не из-за Галкина: почему развелись путинист Филипп Киркоров и Алла Пугачева

07:47

Столтенберг сказал, как закончить войну в Украине и от чего зависят сроки

06:54

Атака дронов в РФ: в Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктамиВидео

06:36

Путин сам загнал себя в ловушкумнение

04:53

Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев

Реклама
04:23

Самый модный маникюр 2024 года: нашумевшие тренды, которые захочется повторитьВидео

03:58

Плацдарм для освобождения области: полковник оценил продвижение ВСУ на Востоке

03:20

Клопотенко рассказал, что любит кушать Елена Зеленская

02:40

Как приготовить хлебный квас в домашних условиях: повар рассказал об очень простом рецептеВидео

02:00

Предательница Наташа Королева выдворила Тарзана из дома

01:30

Что чувствует кошка, когда ее усыпляют: почему не стоит это делать

00:25

Три точки напряжения: названы направления, где враг больше всего давит на ВСУ

17 июня, понедельник
23:38

Отправка инструкторов в Украину: министр сказал, готова ли Канада на этот шаг

22:57

Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

22:52

Зинченко о первом провале на Евро-2024 с Румынией: "Очень стыдно"

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять