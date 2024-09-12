Зеленский встретится с Си Цзиньпином: СМИ назвали дату возможных переговоров

По данным СМИ, прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина могут состояться уже в следующем месяце.

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Зеленский и Си Цзиньпин могут очень скоро встретиться / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Лидер Китая Си Цзиньпин может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре. Такую информацию озвучил бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый во время открытия Сяншанского форума в Китае, крупнейшего ежегодного мероприятия по военной дипломатии, передает Reuters.

По словам Чалого, дипломатические отношения с Пекином улучшились, что делает встречу более вероятной. Он отметил усилия Китая по восстановлению европейской безопасности, заявив: "Сейчас все мы в Украине ожидаем прямых контактов между президентом Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином".

Пекин придерживается нейтральной позиции в отношении 30-месячного российского вторжения в Украину, но сохраняет тесные стратегические связи с Москвой и не участвовал в мирном саммите, который Украина провела в июне.

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В июле тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим китайским коллегой в Пекине, в то время, когда Зеленский рассматривает возможность проведения еще одного Саммита мира в ноябре, на этот раз с привлечением России.

Цуй Хунцзянь, директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований, на полях форума отметил, что Китай готов присоединиться к предстоящему саммиту, поскольку не хочет, чтобы его усилия "оказались напрасными".

"Мы готовы сделать все, что будет способствовать миру", - сказал Цуй, отвечая на вопрос о перспективе встречи Си и Зеленского.

Отмечается, что Украина является одной из 90 стран и международных организаций, представленных на форуме, который проходит с 12 по 14 сентября в Пекине. Китай стремится показать себя ответственным участником в международных конфликтах, несмотря на собственные территориальные споры. Темой нынешнего форума является "Содействие миру ради общего будущего".

Какова позиция Китая относительно войны в Украине / Инфографика Главред

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Позиция Китая по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство позицией правительства Луиса Инасио Лула да Силвы относительно войны, развязанной Россией. В интервью Metrópoles он отметил, что подход Бразилии кажется слишком "пророссийским". Зеленский ожидал от бразильского лидера более решительных действий, а не только "политического умиротворения", особенно учитывая мирную инициативу, выдвинутую совместно с Китаем.

Китай, со своей стороны, планирует продвигать собственное видение завершения российско-украинской войны. Об этом заявил Ван И, директор Центрального комитета иностранных дел Китая, после переговоров в Санкт-Петербурге с секретарем Совета безопасности РФ Шойгу.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия и Китай продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях. Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил в интервью POLITICO 10 сентября, что КНР оказывает России значительную поддержку в оборонной сфере в обмен на секретные российские военные технологии.

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