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"Бои за каждый город": война затянется на 10 лет – Вучич дал мрачный прогноз

Алексей Тесля
27 сентября 2024, 15:29
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Вопрос войны в Украине среди простых американцев сейчас — "на 9 месте", считает президент Сербии.
Вучич
Александар Вучич спрогнозировал исход войны / Коллаж: Главред, Фото: Фото: УНИАН, Википедия

Развязанная страной-агрессором РФ война против Украины затянется на 10 лет, заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Никто этого не скрывает, и в конце концов наступит мир. Я впервые говорю это публично – на основе достигнутых рубежей по "корейскому сценарию", – заявил в интервью TV Informer.

Вместе с тем сербский лидер считает, что Украина и Россия будут "сражаться за каждое село и за каждый город".

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При этом он также отметил, что на сегодня вопрос войны в Украине среди простых американцев сейчас — "на 9 месте". А в приоритете проблемы – миграции, экономики и здравоохранения.

"Трамп ориентирован на бизнес, и он будет искать решение. Кто бы ни победил (на выборах в США – Ред.), он не будет так поддерживать Киев, как раньше", – считает президент Сербии.

Вместе с тем он считает, что на сегодня мира между РФ и Украиной быть не может, "потому что у россиян сейчас есть психологическое преимущество на поле боя".

"У россиян сейчас, при всех проблемах, они не показывают, что они с этим сталкиваются. Конечно, у них есть экономические проблемы, но они показали, что они более жесткие, что касается экономики, да. Они показали, что они сильнее, чем все ожидали. Мы не недооцениваем их армию, конечно, ожидалось, что российская экономика будет падать быстрее. Они использовали свои ресурсы для развития своей военной и специальной промышленности, и именно это держит Россию экономически", – добавил Вучич.

Напомним, война России с Украиной продолжается уже 10 лет, а полномасштабное вторжение - два с половиной года, заявил оператор FPV-дронов 207-го батальона Сил ТРО с позывным "Патон", который сейчас находится на самом горячем направлении украинского фронта. Он рассказал, как остановить российских оккупантов.

Ранее эксперт рассказал, как закончиться война. Названы три сценария окончания войны и будущих переговоров: план США, украинский мирный план и план Китая.

Как сообщалось ранее, в НАТО также заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины. Украине нужно больше военной поддержки, подчеркнул Йенс Столтенберг.

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Александар Вучич война России и Украины
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