Сразу несколько "звоночков": эксперт объяснил, когда окружение свергнет Путина

В ближайшее время может возникнуть сомнение в целесообразности этой войны - зачем тратить ресурсы, сосредотачивать все силы и достигать мизерных результатов.

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Эксперт Розумный объяснил, какие сюрпризы ждут Кремль / Коллаж: Главред, скриншот, Фото: reuters

Для российских элит существует несколько достаточно весомых звоночков, когда они начнут свою кампанию по уничтожению режима Путина. На сайте Главред состоялся чат с политическим экспертом Максимом Разумным - он озвучил предпосылки для изменения ситуации.

Во-первых, по мнению Розумного, это срыв военных планов Путина. По его мнению, сейчас Путин и российская армия пытаются выполнить свое обещание о выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей, то есть "решить проблему Донбасса".

"Плюс - создать санитарную зону, чтобы в приграничье им ничего не угрожало. Впрочем, Курская операция показала, насколько "успешным" было создание этой санитарной зоны: откуда Россия боялась угрозы, оттуда она и пришла, и РФ отнюдь не помешала этому. Если тот же "успех" российские войска будут иметь и на Донбассе, если они не смогут до зимы выйти на границы областей, возникнет сомнение в целесообразности этой войны - зачем на все это тратить огромные ресурсы, сосредотачивать на этом все силы и достигать таких мизерных результатов", - говорит эксперт. видео дня

Кто такой Максим Разумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Максим Разумный объясняет, что речь идет даже не о поражении, а о не достижении военных целей. Именно это является первым важным звоночком для элит.

"Во-вторых, ухудшение экономических и социальных условий в РФ. Если начнутся проблемы с рублем и инфляция, если возникнет дефицит товаров, угрозы срыва выплат, в частности, пенсионных и госслужащим, это, как по мне, будет решающим фактором, который способен вызвать изменения в России. Конечно, кроме того, могут вызревать различные конфликты, которые есть внутри российского общества и российских элит", - обращает внимание Розумный.

Политический эксперт отмечает, что сейчас просто на поверхности конфликт между славянскими силовыми элитами и кланом Кадырова и его силовым окружением.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

"Это одна из мин замедленного действия, но таких много. В частности, конфликты есть между ФСБ и военными, гражданским министром обороны, который сейчас устраивает репрессии, и генералами, которые хорошо жили при Шойгу. Таких линий напряжения там очень много. Но для того, чтобы они сдетонировали и начали менять ситуацию (причем это довольно стремительно может развиваться), нужно преодолеть предохранитель в виде путинской легитимности. С этого может все начаться", - подытожил Розумный.

Развал России - последние прогнозы

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде оценил, развалится ли Россия. До сих пор нынешняя политическая элита западных стран делала очень много, чтобы не допустить повторения сценария СССР в отношении РФ.

Похожего мнения придерживается и эксперт Олег Жданов. Он убежден, что США и Китай не дадут России развалиться.

А вот генерал-майор запаса Виктор Ягун не исключает, что России грозит военный мятеж. Дело в том, что часть российских оккупантов, особенно низшее звено, не понимают, что делают на войне.

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