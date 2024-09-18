"Большого ослабления РФ не хочет никто": Рустамзаде оценил, развалится ли Россия

До сих пор нынешняя политическая элита западных стран делала очень много, чтобы не допустить повторения сценария СССР в отношении РФ.

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Агиль Рустамзаде оценил шансы развала России / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, facebook.com/p/Aqil-Rustamzade

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде оценил шансы того, что США допустят развал Российской Федерации.

По его словам, до сих пор нынешняя политическая элита западных стран делала очень много, чтобы не допустить повторения сценария СССР в отношении РФ.

"В частности, этим объясняются и объёмы военной помощи Украине: военная помощь предоставляется не в тех объёмах, которые позволяют хотя бы нормально защищаться", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

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Рустамзаде добавил, что сложно прогнозировать, каким будет видение новой политической элиты США.

"Однако большого ослабления Российской Федерации не хочет никто. Никто не хочет, чтобы Россия развалилась, как Советский Союз. В том числе из-за очень больших запасов ядерного оружия у России, которое может "разбежаться" по всему миру", - отметил он.

"Потому Украине помогают так, чтобы она не могла нанести слишком большой ущерб Российской Федерации", - резюмировал Рустамзаде.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Развал России - прогнозы

Многим страна-агрессор Россия кажется устойчивой и далекой от распада, однако ее развал произойдет уже в обозримом будущем. Ключевым фактором таких событий станет война против Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун заявл, что в стране-агрессоре России может вспыхнуть военный мятеж. Он может возникнуть тогда, когда российские оккупанты осознают, что российский диктатор Владимир Путин использует их втемную.

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказал мнение, что США и Китай не дадут России развалиться, и объяснил, в чем их заинтересованность. Вашингтон и Пекин заинтересованы в том, чтобы РФ не развалилась, потому что ее развал создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами.

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