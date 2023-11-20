Кадыров, заикаясь, отчитал Путина во время совещания в Кремле

Кадыров заметно нервничал и заикался.

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Рамзан Кадыров случайно "наехал" на Путина / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Чеченский глава Рамзан Кадыров, всецело приверженный политике Кремля, вдруг отчитал российского диктатора Владимира Путина в ходе очередного совещания глав регионов в Москве 20 ноября.

Сам Кадыров присутствовал на заседании по видеосвязи. Но даже расстояние не помогло ему справиться с волнением - Кадыров все время заикался и повторял одни и те же реплики.

Уровень стресса у Кадырова заметно повысился, когда он начал буквально "отчитывать" Путина, упрекая в том, что тот не приезжает в Чечню. В своем выступлении Кадыров сразу же сослался на каких-то "старейшин", которые питают обиду на Путина.

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"Мы готовы выполнить любой ваш приказ. Спасибо за большое внимание, которое вы уделяете Чеченской республике. Но я хотел бы передать от наших старейшин, дон, слова, дон, такие, дон... Что они меня ругают, что вы не приезжаете к нам в республику", - сказал Кадыров.

Затем он решил быстро исправить ситуацию, уточнив, что Путин якобы "восстановил" Чечню, но старейшины "требуют" личного визита российского диктатора.

Кадыров отчитывает Путина - смотрите видео:

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