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Русский мир во всей красоте: нацист Мильчаков шокировал кровожадным признанием об украинцах

Яна Ставская
19 ноября 2023, 11:39
Мильчаков не скрывает своих неонацистских взглядов. Он неоднократно хвастался публичными казнями военнопленных.
Русский мир во всей красоте: нацист Мильчаков шокировал кровожадным признанием об украинцах
За РФ в войне против Украины воюют неонацисты / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ua.depositphoto.com

Русский неонацист Алексей Мильчаков, полевой командир разведовательной группы "Русич", шокировал новым бесчеловечным признанием об отношении РФ к украинцам под оккупацией России.

В недавнем интервью кремлевским пропагандистам у Мильчакова поинтересовались, правда ли, что российские оккупанты занимаются "изъятием" у местного населения оккупированных украинских территорий бытовой техники.

Тот не стал ничего скрывать, так как, по его же словам, не видит в этом "ничего зазорного".

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Более того, Мильчаков отметил, что у него самого есть ворованная техника.

"Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп*здить стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тащите. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, я этого не покупал", - высказался оккупант.

Мильчаков признал еще одно военное преступление - смотрите видео:

Русский мир во всей красоте: нацист Мильчаков шокировал кровожадным признанием об украинцах

Кто такой Мильчаков

Алексей Мильчаков - русский неонацистский наемник, террорист, полевой командир диверсионно-штурмовой разведу применяет нацистскую символику и радикальную ненавистническую идеологию. Член Союза добровольцев Донбасса.

Участвовал в российской оккупации Крыма, участник войны на востоке Украины на стороне террористической группировки "ЛНР" в составе группировки "Бэтмен" и войны в Сирии в составе частной военной компании "Вагнер". После российского вторжения в Украину в 2022 году, участвует в войне, возглавляет ДШРГ "Русич".

Получил известность в интернете благодаря тому, что выложил на своей странице в соцсети фотографию с отрезанной им головой щенка. Известен также своими радикальными и нацистскими взглядами.

Отличился издевательствами и казнями украинских военнопленных. Неоднократно фотографировался на фоне убитых украинских военных. Многими оценивается как русский националист и открытый нацист.

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