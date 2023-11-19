Русский мир во всей красоте: нацист Мильчаков шокировал кровожадным признанием об украинцах

Русский неонацист Алексей Мильчаков, полевой командир разведовательной группы "Русич", шокировал новым бесчеловечным признанием об отношении РФ к украинцам под оккупацией России.
В недавнем интервью кремлевским пропагандистам у Мильчакова поинтересовались, правда ли, что российские оккупанты занимаются "изъятием" у местного населения оккупированных украинских территорий бытовой техники.
Тот не стал ничего скрывать, так как, по его же словам, не видит в этом "ничего зазорного".
Более того, Мильчаков отметил, что у него самого есть ворованная техника.
"Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп*здить стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тащите. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, я этого не покупал", - высказался оккупант.
Мильчаков признал еще одно военное преступление - смотрите видео:
Кто такой Мильчаков
Алексей Мильчаков - русский неонацистский наемник, террорист, полевой командир диверсионно-штурмовой разведу применяет нацистскую символику и радикальную ненавистническую идеологию. Член Союза добровольцев Донбасса.
Участвовал в российской оккупации Крыма, участник войны на востоке Украины на стороне террористической группировки "ЛНР" в составе группировки "Бэтмен" и войны в Сирии в составе частной военной компании "Вагнер". После российского вторжения в Украину в 2022 году, участвует в войне, возглавляет ДШРГ "Русич".
Получил известность в интернете благодаря тому, что выложил на своей странице в соцсети фотографию с отрезанной им головой щенка. Известен также своими радикальными и нацистскими взглядами.
Отличился издевательствами и казнями украинских военнопленных. Неоднократно фотографировался на фоне убитых украинских военных. Многими оценивается как русский националист и открытый нацист.
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