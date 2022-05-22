Разведка ФРГ установила, что за РФ в войне против Украины воюют неонацисты – Spiegel

Пока Россия обвиняет Украину в нацизме, вместе с ее армией воюют правые экстремисты и неонацисты - СМИ / Reuters

Разведка Германии разослала другим ведомствам закрытый отчет, в котором речь идет о том, что множество российских правых экстремистов и неонацистов воюют за Россию против Украины. Минимум две группировки – Русская имперская лига и Русич – принимают участие в боевых действиях. Также российская сторона отправила на поле боя ячейку Русского имперского движения, которое уже воевало на Донбассе и считает украинское государство, дескать, "сепаратистским образованием". На этом фоне заявления Москвы о, мол, "денацификации Украины", выглядят абсурдом.

Как сообщает немецкое издание Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии еще на прошлой неделе разослала министерствам конфиденциальный отчет. В документе было указано, что на стороне России в войне против Украины воюют правые экстремисты и неонацисты.

Читайте такжеДенацификация в Берлине: неизвестные сожгли авто участников "Z-парада"В частности, согласно данным разведки, в боевых действиях принимают участие минимум две неонацистские группировки – Русская имперская лига и Русич.

"Сотрудничество с этими группировками доводит предполагаемую причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда", - резонно отмечают аналитики службы внешней разведки Германии.

Журналисты Spiegel отмечают, что в документе нет данных о количестве неонацистов в российской армии. Однако указано участие Русского имперского легиона – военного подразделения правых экстремистов Русское имперское движение. Русский имперский легион уже воевал на Донбассе и называет своей целью "ликвидацию сепаратистского образования Украина".

Указывается, что Русский имперский легион набирал в свои ряды людей с военным опытом. Но не уточняется, связан ли набор с просьбой российских властей. Подтверждаются сведения о ранении в боях против Украины главаря группировки Дениса Гариева.

Группировка Русич может быть связана с ЧВК Вагнера

В немецкой разведке утверждают, что в боях в Украине участвует и группировка Русич неонациста Алексея Мильчакова. Ее связывают с ЧВК Вагнер. Русич находилась на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

По данным разведки ФРГ, группировка Русич известна своей особой жесткостью. Ее участники не берут людей в плен. Основатель группировки Мильчаков считается садистом после того, как убил щенка и выставил его в социальные сети. Мильчаков не раз публиковал фотографии с нацистской свастикой.

Украина не будет говорить с РФ о якобы "денацификации"

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские военные повели себя на территории украинского государства как нацисты. По его мнению, ликвидацию военных РФ военнослужащими ВСУ можно назвать денацификацией.

Также украинский гарант говорил, что Киев не собирается говорить с Москвой о, дескать, "денацификации Украины".

"Денацификация" – это не к Украине вопрос, а если Россия хочет, то пусть задает такой вопрос себе "перед зеркалом", - подчеркивал Зеленский.

Российские журналисты издания Проект пришли к выводу, что Кремль сократил упоминания о так называемой "денацификации" в своих пропагандистских материалах. Согласно данным журналистов, чиновники провели опрос, по итогам которого выяснилось, что россияне не понимают смысла этого термина или не могут его выговорить.

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