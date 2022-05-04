Не понимают, что это и не могут выговорить: журналисты узнали, почему в Кремле отказались от "денацификации"

Владимир Путин/ коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Кремль резко сократил использование в пропагандистских материалах термина "денацификация", который российский диктатор Владимир Путин наряду с "демилитаризацией" называл как причины нападения России на Украине. К такому выводу пришли журналисты-исследователи из проекта "Проект".

Сообщается, что термин "денацификация" был признан неудачным. Примерно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом об отношении россиян к основным тезисам пропаганды.

Четыре собеседника – высокопоставленный медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и политтехнологи – утверждают, что респонденты не смогли объяснить, что означает "денацификация". Кроме этого, очень часто опрошенным было сложно даже выговорить это слово.

Источник из Кремля пожаловался журналистам, что после опроса у пропагандистов начались разброд и шатания – "каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось".

В итоге кремлевские бонзы решили резко сократить использование слова "денацификация" в эфире, но совсем отказаться от него было невозможно – "нельзя просто забыть озвученную президентом цель".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что посольство Германии в Южно-Африканской Республике жестко прокомментировало заявление России о том, что вторжение РФ в Украину якобы имеет целью провести "денацификацию" страны.

Посольство России в ЮАР опубликовало в Twitter сообщение о том, что российская армия в Украине якобы воюет против "нацистов".

"Уважаемые подписчики, мы получили большое количество писем солидарности от южноафриканцев - как отдельных лиц, так и организаций. Мы ценим вашу поддержку и рады, что вы решили быть с нами сегодня, когда Россия, как и 80 лет назад, борется с нацизмом в Украине!" - говорится в сообщении.

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