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РФ не хочет "денацификации" и "демилитаризации" Украины и не против ее в ЕС - Financial Times

29 марта 2022, 02:00

Украинские и западные дипломаты с осторожностью относятся на подобные сигналы Кремля.

переговоры Украины и России в Турции
Переговоры Украины и России в Турции / Reuters

Россия готова отказаться от большинства требований, которые выдвигала Украине. В частности, страна-агрессор перестала говорить о "денацификации" и "демилитаризации".

Как пишет Financial Times, ссылаясь на четырех источников, которым известно, как проходят переговоры между Киевом и Москвой, РФ также не против вступления Украины в Евросоюз, однако против присоединения к НАТО.

Кроме того, агрессор требует, чтобы наше государство в будущем не разрабатывало ядерного оружия и не размещало на своей территории иностранные военные базы. В то же время РФ якобы прекратит дискуссии о статусе русского языка в Украине, а вопросы относительно судьбы оккупированного Крыма и Донбасса будут решаться на переговорах президентов двух государств.

Но при этом отмечается, что украинские и западные дипломаты с осторожностью относятся на подобные сигналы Кремля. Есть предположения, что такими заявлениями российская сторона хочет просто выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска и организовать новую волну наступления.

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