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Ядерная зима: что будет с миром, если Путин нажмет свою кнопку, и где можно спрятаться

29 марта 2022, 00:30

Этот процесс сотрет с лица земли большую часть планеты.

Ядерная ракета, запуск
Запуск ядерной ракеты / Reuters

Ядерная война кажется ближе, чем когда-либо, поскольку Россия разожгла свой самый кровавый наземный конфликт 21-го века. Эта страна обладает крупнейшим в мире запасом атомных боеголовок, которых хватит, чтобы несколько раз уничтожить планету.

По мере того, как конфликт затягивается, возрастает риск того, что глава РФ Владимир Путин может в отчаянии наброситься со все более разрушительным оружием , а вместе с ним и вероятность того, что атомные державы осуществят гарантированное взаимное уничтожение, пишет Еxpress.

Согласно нынешним оценкам, в распоряжении Путина находится 6000 единиц оружия, что больше, чем у любой отдельной страны и большей части Запада вместе взятых.

Маловероятно, что Путин когда-либо запустит ядерную ракету, но если он запустит хотя бы часть своего арсенала и получит ответ от других стран, обладающих боеголовками, процесс сотрет с лица земли большую часть планеты.

Всем выжившим придется столкнуться с ядерной зимой, которая обещает сделать поверхность практически непригодной для жизни.

Концепция предполагает, что оружие изменит внутреннюю работу планеты на десятилетия после его взрыва.

Читайте также"На Меркель лежит большая часть вины": Politico назвало "полезных идиотов" Путина в ГерманииЯдерная зима - это термин, придуманный учеными-атомщиками в 1952 году, когда в США и СССР началось серьезное распространение ядерного оружия.

Они предположили, что бомбы будут выбрасывать пыль и обломки, особенно черный углерод, заряженный радиацией, высоко в атмосферу, где он блокирует солнечный свет.

Без солнца мир погрузился бы в многолетнюю зиму с непрерывными отрицательными температурами, сродни ледниковому периоду.

Климатическая катастрофа сделает сельское хозяйство почти невозможным, а облученная земля может убить почти всех, кто пытается выжить на поверхности.

Моделирование предполагает, что в случае ядерной зимы глобальные урожаи упадут на 40 процентов. Засуха, голод и болезни в конечном итоге оставят в живых только самых удачливых людей.

Хотя выживание возможно, оно почти полностью зависит от местоположения. Только те, кто живет достаточно далеко от конфликта, имеют шанс выбраться с другой стороны. Теоретически это будет включать неядерные страны и их более мелкие удаленные аналоги.

Такие страны, как дальние районы Канады, части Южной Америки и, возможно, Австралия или Новая Зеландия, могут увидеть меньше мусора, захваченного в их атмосфере, и, вероятно, не будут фигурировать в качестве целей.

Но шансы пережить ядерную зиму невероятно малы, так как маловероятно, что ядерная война состоится.

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

Напомним, российский военачальник Игорь Гиркин, также известный под военным псевдонимом Игорь Стрелков, признал, что война Владимира Путина против Украины имела неприятные последствия. Ветеран армии и бывший офицер ФСБ подтвердил, что Украине удалось дать отпор России.

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