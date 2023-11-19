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Уши вянут даже у пропагандистов: Сальдо выдал новый бред о Зеленском и Польше

Яна Ставская
19 ноября 2023, 19:53
В воображении Сальдо Зеленский уже готовит удар по Польше, чтобы "обвинить" в этом Россию.
Уши вянут даже у пропагандистов: Сальдо выдал новый бред о Зеленском и Польше
Пропагандист не смог скрыть, насколько бред Сальдо его поразил / Коллаж Главреда. Фото: tnua.info, скриншот видео

Предатель Украины, херсонский коллаборант Владимир Сальдо отличился новым фейковым заявлением об украинском руководстве. В воображении преступника Киев якобы планирует ударить по Польше.

Новой чушью про Украину Сальдо поделился в эфире российского пропагандиста Ивана Панкина. Сам предатель неоднократно делал "вбросы" про украинское контрнаступление на юге страны, которые не подтверждались даже самими захватчиками.

Теперь же Сальдо выдал, что Украина хочет якобы ударить по Польше, чтобы затем обвинить в этом Россию.

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В связи с чем у Сальдо созрела "гениальная" мысль - с этой целью ВСУ якобы наносят российскую маркировку на ракеты дальнего действия, переданные Западом.

"Я знаю, что режим Зеленского готовит удар по базам Польши, и хочет это преподнести... Они сейчас переделывают ракеты дальнего действия, которые им натовцы дали... Специально наносят на них российскую маркировку, чтобы ударить по Польше и таким образом обвинить Россию", - выдал Сальдо.

Такой откровенной чуши в эфире не выдержал даже сам пропагандист - в ответ он только иронично смеялся.

Сальдо врет о подготовке Украиной удара по Польше - смотрите видео:

Уши вянут даже у пропагандистов: Сальдо выдал новый бред о Зеленском и Польше

Стоит отметить, что из-за регулярных массированных ударов России по Украине обломки ракет падали и на территории самой Польши.

Кроме того, российские дроны и ракеты также падали на территории других соседствующих с Украиной стран, например Молдовы и Румынии.

Кто такой Сальдо

Владимир Сальдо - пророссийский политик, коллаборант, бывший депутат Херсонского горсовета и экс-нардеп Украины VII созыва от Партии регионов. Городской голова Херсона с 2002 по 2012 год. Бывший член пророссийской партии ОПЗЖ.

После оккупации Херсона российскими войсками в ходе российского вторжения в Украину был назначен главой оккупационной администрации Херсона. В июне 2022 года получил российское гражданство от временных оккупационных властей Херсона.

8 ноября суд Одессы заочно приговорил Сальдо к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в преступлениях по статьям ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, УКУ (государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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