"Сюр какой!": Кадыров наградил сына очередным орденом, россиян "порвало"

Россияне начали открыто высказывать недовольство злоупотреблением служебного положения.

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Адам начал получать ордена после того, как публично избил россиянина за "сожжение" Корана / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, t.me/akhmeddudaev

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил своего сына Адама орденом "За служение религии Ислам" І степени. Россияне негодуют и открыто насмехаются над династией Кадыровых.

Орден присвоен за "значительный личный вклад" в дело укрепления ислама и защиты его ценностей, сообщил министр Чеченской республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев.

В комментариях российских СМИ русские не скрывают своего недовольствия таким злоупотреблением служебного положения.

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Кто такой Адам Кадыров

Адаму Кадырову стали вручать награды, после того как он избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Видеозапись избиения опубликовал Рамзан Кадыров, заявив, что сын "правильно сделал". Кремль отказался комментировать ситуацию.

Сначала Адаму Кадырова присвоили звание Героя Чечни, объявили его героем всех мусульман, потом ему вручили ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесией", "За заслуги перед Уммой" I степени, "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "Дуслык" (второй по значимости орден Татарстана). Вместе с двумя братьями Адам Кадыров получил высший орден парламента Чечни "Даймехкан Сий".

В начале ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни.

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