Путин и Кадыров назвали себя пехотинцами: диктатор приехал в Чечню за военными

Впервые за 13 лет российский диктатор Владимир Путин приехал в Чечню и назвал себя "пехотинцем".

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Путин и Кадыров / коллаж: Главред, фото: Википедия

Впервые за долгое время диктатор Путин приехал в Грозный, где Рамзан Кадыров представил ему войска, а также рассказал о будущем районе имени Путина. Об этом сообщает УНИАН.

Впервые с 2011 года кровавый диктатор приехал в Чечню, там он встретился с добровольцами университета спецназа, именно они должны в скором времени ехать на войну в Украину.

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Как сообщают российские СМИ, Кадыров во время встречи показал своих бойцов и заявил, что они полностью экипированы и имеют всю необходимую технику.

Кроме того, Кадыров заявил, что такое количество "профессиональных" войск - это не его заслуга, а сам он просто "пехотинец", на что Путин ответил, что "все они пехотинцы".

Кадыров сказал, что в Чечне сформировали резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента отправиться на войну против Украины. Также он показал ему макет "путинского района" Грозного.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

Кадыров в войне против Украины - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров нашел в России признаки фашизма и пригрозил россиянам.

В апреле многие международные СМИ заметили, что Кадырову трудно говорить и что он набрал лишний вес, поэтому журналисты начали говорить о его заболевании.

Также позже в СМИ появилась информация, что назначенный Кремлем глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен - у него некроз поджелудочной, что не оставляет надежды на его выздоровление.

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