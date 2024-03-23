Месть за Чечню, Сирию и Афганистан: в США назвали причину бойни в РФ – NYT

Сторонники ИГИЛ обвиняли кремлевский режим в убийствах мусульман, напомнил Колин Кларк.

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Последствия бойни и пожара в Подмосковье / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mchs_mo

Аналитик по борьбе с терроризмом в консалтинговой фирме по безопасности Soufan Group Колин Кларк прокомментировал массовый расстрел в подмосковном зале "Крокус Сити Холл".

Он говорит, что ИГИЛ последние два года "был зациклен" на России, критикуя диктатора Владимира Путина, пишет издание New York Times.

Аналитик напомнил, что сторонники ИГИЛ обвиняли кремлевский режим в убийствах мусульман - в Чечне, Сирии и Афганистане.

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В материале уточняется, что за массовым расстрелом в Подмосковье стоит одна из ячеек Исламского государства. Как уточняют неназванные американские чиновники, в марте США собрали разведданные о том, что Исламское Государство планирует теракт в России. Члены ИГИЛ активно действуют в России, сообщил один из американских чиновников.

В свою очередь спецслужбы США собирали разведданные и к марту пришли к выводу, что "Вилаят Хорасан", афганская ячейка ИГИЛ, планирует теракт в Москве. По словам представителей контртеррористической службы США, после периода относительного затишья ИГИЛ вновь вернулось к планированию атак в Европе. Причем большинство из этих планов были сорваны.

Что такое ИГИЛ Исламское Государство — непризнанное исламистское террористическое государство и международная террористическая милитаристская группа направлении джихадизма. Контролирует отдельные территории в Ираке, Сирии, Ливии, Нигерии и в восточном Афганистане. ИГИЛ действует или имеет филиалы в других частях света. Предшественница ИГИЛ — группировка "Исламское государство Ирак" была создана слиянием одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным подразделением "Аль-Каиды". ИГИЛ стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом. Цель ИГИЛ — расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами, пишет Википедия.

Теракт в Москве

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл".

"Относительно событий в московском "Крокус-Сити" в российском Подмосковье, где прямо сегодня произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк в специальном видеообращении.

Как сообщалось, в "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о десятках погибших и более 100 раненых.

В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

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