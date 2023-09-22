Что произошло с Кадыровым: в разведке рассказали детали о состоянии главы Чечни

Такими видео с Кадыровым, которые сейчас выкладывают в сеть, пытаются всем "замылить глаза" относительно состояния его здоровья, говорят в ГУР.

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В разведке рассказали детали о состоянии главы Чечни/ коллаж: Главред, фото: скрин

Слухи о смерти главы Чечни Рамзана Кадырова официально до сих пор не подтверждаются, но состояние его здоровья действительно тяжелое. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет "Телеграф".

"Как и Путин пока не умер, Кадыров – тоже. Его состояние здоровья тяжелое, но он всё еще жив", – отметил Юсов.

Ранее в ГУР подтверждали, что Кадырову сделали ряд неудачных медицинских вмешательств. При этом последняя операция была безуспешной (по предварительным данным известно, что у сторонника Путина могут быть проблемы с почкой).

видео дня

В то же время в Главном управлении разведки обращали внимание, что значительная часть тех видео с Кадыровым, которые сейчас распространяются в сети, на самом деле являются либо несвежими, либо постановочными.

"Если человек хорошо себя чувствует, то нетрудно запостить нормальное информативное, актуальное видео, которое бы сняло все вопросы. Но они этого не могут снять, потому что проблемы существуют", – ранее прокомментировал Юсов "24 канала" опубликованные в Сети видео с Кадыровым.

Напомним, официально Кадыров ушел в отпуск с 3 августа и "отдыхает" до сих пор. А вместо него в Чечне полтора месяца сидит другой политик.

Слухи о болезни Кадырова

17 сентября в Сети начали распространяться новые слухи – о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что в тот же день возле больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с государственными номерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова. Позже были сообщения, якобы он находится в медикаментозной коме.

Эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Главреду сразу заметил, что это, вероятнее всего, фейки, а распространяет их ближайшее окружение путинского прихвостня.

В то же время 20 сентября прихвостня Путина появился в неожиданном видео. Кадыров опроверг слухи о болезни и показал, почему находится в Кремлевской больнице – якобы там сейчас находится его дядя.

Вечером 21 сентября Кадыров на фоне слухов о своей смерти обнародовал новое видео. Но на опубликованном видео, которое якобы должно доказывать хорошее состояние здоровья Кадырова, есть несколько интересных нюансов.

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