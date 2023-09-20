Кадыров 'воскрес': прихвостень Путина появился в неожиданном видео

Кадыров опроверг слухи о болезни и показал, почему находится в кремлевской больнице.

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Кадыров появился в окружении какого-то мужчины, которого он называет своим дядей / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о якобы смерти появился в новом видео, снятом в больничной палате.

Как утверждает Кадыров, он "жив-здоров", а сейчас занимается своим "родным дядей".

На отснятых кадрах у Кадырова и вправду нет каких-то явных признаков болезни. Путинский прихвостень в окружении мужчин спортивного телосложения общается с "дядей" и его лечащим врачем.

видео дня

Доктор, в свою очередь, намеренно еще раз произносит на камеру дату "20 сентября", чтобы убедить аудиторию чеченского главы в актуальности записанного ролика.

Затем Кадыров демонстративно целует руку пожилому больному и наклоняется, чтобы поцеловать его в лоб.

Кадыров жив - смотрите видео:

Слухи о болезни Кадырова

17 сентября в сети начали распространяться новые слухи - о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что того же дня у больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с госномерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова.

Уже через несколько дней бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил, что чеченский глава в медикаментозной коме.

Эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Главреду сразу заметил, что это, скорее всего, фейки, а распространяет их ближайшее окружение путинского прихвостня. По его словам, Кадыров прекрасно понимает возможные сценарии (насчет угрозы ликвидации полка "Ахмат"), как и то, на что способны российские спецслужбы.

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