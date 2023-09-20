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Где Кадыров и что с ним: эксперт объяснил, что происходит с чеченским главой

Яна Ставская
20 сентября 2023, 15:09 обновлено 20 сентября, 15:09
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Слухи о болезни Кадырова выгодны самому Кадырову и его окружению, считает Дмитрий Снегирев.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Ранее появились слухи о якобы ухудшении состояния Кадырова / соцсети, скрин

Болезнь главы Чечни Рамзана Кадырова, скорее всего, просто слухи - и они выгодни самому Кадырову. Об этом в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

После мятежа Пригожина и "вагнеровцев" Путин "поставил ребром вопрос ликвидации всех ЧВК в России". У Кадырова же (и его "правой руки" Делимханова), замечает Снегирев, в подчинении от 30 до 45 тысяч боевиков.

"Весьма примечателен тот факт, что 19 февраля Кадыров заявил, что после возможной отставки он создаст частную военную кампанию, которая, по его словам, будет конкурировать с ЧВК "Вагнер". Делать подобные заявления на всеобщее обозрение было большой и политической, и военной ошибкой самого Кадырова. Потому что делать подобные заявления - это, соответственно, подписать себе приговор", - уверен Снегирев.

Эксперт отдельно заметил, что отношения между чеченцами и русскими в последнее время заметно обострились - в том числе мусульманские марши по всей стране, конфликт со строительством мечети в Москве и угрозы пропагандистам. Москва же, уверен Снегирев, расценивает это как попытку Кадырова влиять на политические процессы в РФ.

"А на фоне роста этого мусульманского вопроса наличие вооруженных формирований, подчиненных Кадырову (еще раз подчеркну, что по максимальной оценке это более 40 тысяч, причем вышколенных, оснащенных) создавало соответствующие вопросы относительно дальнейшей судьбы и самого Кадырова, и подчиненных ему подразделений", - сказал он.

По словам эксперта, российские спецслужбы интересует даже не столько Кадыров, сколько нейтрализация его полка "Ахмат" и других подразделений.

Также Снегирев заметил, что с июня все ЧВК, в том числе кадыровские, фактически были лишены субъектности и переведены под контроль Минобороны РФ. А уже следующего месяца в СМИ появились слухи о болезнях Кадырова.

Однако "подобный характер информации распространяется ближайшим окружением самого Кадырова", добавил Снегирев.

"Именно с июля месяца мы можем говорить о начале информационной волны вокруг возможной смерти Кадырова и, соответственно, то ли его отравления, то ли ликвидации. Если нет информации о похоронах Кадырова, информация о его смерти не соответствует действительности", - объяснил Снегирев.

Он отметил, что Кадыров прекрасно понимает возможные сценарии, как и то, на что способны российские спецслужбы.

"Поэтому и запущен механизм - он действует на опережение, чтобы исключить сам факт своей физической ликвидации. Это практика спецслужб: если известно о каких-то деталях спецоперации, а тем более о так называемом активном характере операции, то обнародование информации дает возможность снизить риски ее проведения. На это и рассчитывает Кадыров", - объяснил Снегирев.

Беспорядков же в самой Чечне не стоит ждать. За фактически 20 лет своего правления Кадыров создал жесткую вертикаль подчинения.

"На всех основных должностях его ближайшая родня или люди, которым он абсолютно доверяет. И если мы рассчитываем на массовые протестные движения на территории Чечни, это вызывает определенные вопросы. Скорее всего, Российская Федерация в лице российского диктатора и, соответственно, российских спецслужб одного феодала заменит другим без особых политических амбиций. В чем и заключается большая ошибка Кадырова, потому что он наверняка рассчитывал на то, что так называемая спецоперация понизит личный рейтинг Путина и пошатнет его абсолютную власть на территории Российской империи. И, соответственно, Кадыров пытался этим воспользоваться", - уверен Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Кадыров болен

17 сентября в сети начали распространяться новые слухи - о якобы смерти Кадырова.

Затем появилась неподтвержденная информация, что того же дня у больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с госномерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова.

Ранее западные СМИ писали, что у Кадырова - болезнь почек.

Уже через несколько дней бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил, что чеченский глава в медикаментозной коме из-за случившегося отторжения пересаженных в Эмиратах почек.

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новости Чечни Владимир Путин Рамзан Кадыров Евгений Пригожин
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