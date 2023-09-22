Кадыров на фоне слухов о своей смерти обнародовал новое видео: что с ним не так

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о том, что он находится в коме или уже мог умереть, опубликовал новое видео. Он утверждает, что находится в Москве.
На видео, которое было опубликовано в Telegram-канале Кадырова поздно вечером 21 сентября, показывают встречу главы Чечни с российским министром Куренковым.
"В рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий Александром Куренковым", – говорится в сообщении.видео дня
Что не так с видео Кадырова
Но внимание сразу привлекают несколько нюансов. Например, невооруженным глазом видно, что видео состоит из разных фрагментов, которые пытались совместить так, будто бы все кадры были сняты в один и тот же день и время. Звуковая дорожка с их голосами наложена отдельно, на что указывает тот факт, что часто движение губ и мимика Куренкова не совпадает с текстом, который мы слышим.
Можно предположить, что кадры встречи Кадырова с Куренковым были сняты гораздо раньше, а видео доклада Куренкова о нынешних темпах разминирования территорий Чеченской Республики записали позже. Если присмотреться, заметно, что на кадрах, где Куренков сам, текст его доклада совпадает с движениями губ и мимикой. А там, где российский министр присутствует в кадре уже с Кадыровым, озвученный текст его доклада вообще не накладывается на картинку разговора, который мы видим.
На то, что фрагменты видео были сняты в разное время, указывает также разное расположение предметов на столе перед Куренковым в разных кадрах.
Слухи о болезни Кадырова
17 сентября в Сети начали распространяться новые слухи – о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что в тот же день возле больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с государственными номерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова.
За несколько дней после этого бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил, что чеченский глава в медикаментозной коме.
Эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Главреду сразу заметил, что это, вероятнее всего, фейки, а распространяет их ближайшее окружение путинского прихвостня.
В то же время 20 сентября прихвостня Путина появился в неожиданном видео. Кадыров опроверг слухи о болезни и показал, почему находится в Кремлевской больнице – якобы там сейчас находится его дядя.
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