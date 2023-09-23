"Замораживание невозможно": Богданов назвал ключевой фактор для завершения войны

Сейчас у Запада исчерпываются короткие военные ресурсы, но усиление производства приведет к тому, что западные страны смогут давать Украине больше оружия.

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Замораживание войны невозможно, Украина должна дотерпеть до победы, отмечает Богданов/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, скрин

Исчерпание ресурсов сторон не приведет к замораживанию войны в Украине. Запад, от которого Украина получает военную помощь для борьбы со страной-агрессором Россией, исчерпывает короткие ресурсы. Но примерно через полгода западные страны наладят военную промышленность так, что смогут дать нам больше помощи.

В то же время России не на кого рассчитывать. Такое мнение высказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду.

"Нет, такого (замораживание войны – ред.) не будет по одной причине – именно Запад исчерпывает короткие ресурсы, но западная военная промышленность набирает обороты. У нас в ближайшие полгода будет такое плато, когда нам не смогут давать радикально больше, чем давали до этого, а потом западная военная промышленность очень прибавит", – отметил Богданов.

При этом он подчеркнул, что России неоткуда брать больше оружия. Поэтому сейчас вопрос заключается в том, что украинцы должны дотерпеть до победы, ведь победа Украины – это вопрос времени.

"Замораживание войны возможно, если обе стороны решат, что войну надо завершать. То есть замораживание на 5, 10 или на 50 лет – это не замораживание, а фактически мир", – сказал публицист.

В то же время он отметил, что замораживание формата "Минска" невозможно – никто на это не пойдет, потому что "Минск" уже был, и это никому не понравилось.

"Другие форматы возможны исключительно тогда, если обе стороны признают себя победителем или условно тем, кто не проиграл, и сойдутся на каком-то рубеже. Но и это маловероятно, потому что настроения наказать Россию за нападение на Украину на Западе очень сильны. Поэтому здесь вопрос исключительно в нашем терпении и терпении довести дело до конца. Пока я не вижу реальной угрозы замораживания – возможно, если война затянется еще на год-полтора, то там, возможно, будут разговоры", – отметил Богданов.

Смотрите видео интервью Юрия Богданова Главреду о скандале с Польшей:

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Война в Украине

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ прорвала главную линию обороны врага к югу от Роботино. Украинские танки и другая бронетехника действуют южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа в Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободят Бахмут и еще два ключевых города. Об этом он сказал во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне. Президент не уточнил, о каких именно ключевых населенных пунктах идет речь.

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов ранее отмечал, что на 6-7 лет война не затянется, но может измениться ее формат. Ни одна из сторон не сможет воевать так долго, ведь и в РФ, и в Украине и западе уменьшается количество ресурсов.

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