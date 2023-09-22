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Украина получит дальнобойное оружие: Зеленский раскрыл детали подготовки сделки

Алексей Тесля
22 сентября 2023, 12:44 обновлено 22 сентября, 13:16
Украина работает над перспективой получения ракет ATACMS, подчеркнул президент.
Зеленский
Владимир Зеленский раскрыл результаты переговоров в США / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента

Украина упорно работает над получением дальнобойного оружия, и результаты этой работы будут заметны через некоторое время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Глава государства отметил, что у него были важные встречи в столице США. В частности, состоялись откровенные разговоры с американскими конгрессменами. "Они получили все ответы", - подчеркнул он, общаясь с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что во время встречи с конгрессменами обсуждались определенные планы, а также необходимая помощь Украины. "Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры нужно проводить", – сказал президент.

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Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS Зеленский акцентировал, что речь идет об усилении дальнобойных возможностей Украины.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И настанет момент – мы все это увидим", – резюмировал президент.

Военная помощь для Украины

Ранее США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн. Новый пакет военной помощи США включает системы ПВО Avenger, ракеты AIM-9M, дополнительные боеприпасы для HIMARS и ряд другого вооружения.

Напомним, ранее сообщалось о передаче Украине супер-танков Abrams. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил, что Украина в ближайшее время получит более десяти танков Abrams, которые передадут Соединенные Штаты.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

В конце августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме.

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