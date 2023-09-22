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На часть областей налетят грозы, температура будет +10: погода на неделю

Алёна Воронина
22 сентября 2023, 12:20 обновлено 22 сентября, 12:20
В западных областях будут дожди с грозами, кое-где шквалы, а температура воздуха будет "скакать".

Погода, природа
Погода в Укране – ряд областей накроют дожди с грозами и будет "скакать" температура/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные 23-24 сентября будет преимущественно теплой и сухой. Но это не касается западных областей – там ожидаются дожди с грозами и снижение температуры ночью.

Таким прогнозом погоды поделился синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в западных областях температура воздуха будет колебаться.

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"На большей части территории нашей страны сохранится период теплой и сухой погоды. Тем не менее, западные области окажутся в зоне влияния малоподвижного холодного фронта с волнами, который протянется от Греции до Белого моря. Поэтому здесь пройдут осадки, а температурный фон будет испытывать некоторые колебания", – рассказал синоптик.

Погода в Украине 23 сентября

В субботу, 23 сентября, в западных областях ночью не будет сильных осадков, но дожди пройдут днем и вечером. Осадки будут небольшие, кое-где стоит ожидать умеренных дождей с грозами. В отдельных пунктах возможны шквалы, 15-17 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днем от +25 до +30 градусов.

На севере нашего государства осадков не будет, но будет наблюдаться переменная облачность. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем от +23 до +28.

Также осадков не стоит ожидать в центральных областях страны. Там ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +11 до +16 градусов, днем от +24 до +29.

На юге Украины и в Крыму будет малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем от +26 до +31.

Сухо и малооблачно будет в восточных областях. Осадков не будет. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем от +23 до +28.

Погода в Украине 23 сентября
Погода в Украине 23 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 24 сентября

В воскресенье, 24 сентября, в западных областях в течение суток будет дождливая и пасмурная погода. Кое-где ожидаются грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов, днем от +18 до +23, в Винницкой и Житомирской областях столбики термометра будут показывать от +24 до +29.

На севере нашей страны осадков не предвидится, но будет переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем от +25 до +30.

В центральных областях страны также не ожидается осадков, но будет немного облачно. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем от +26 до +31.

На юге нашего государства и в Крыму также не будет осадков, будет наблюдаться переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем от +27 до +32.

В восточных областях осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем от +23 до +28.

Погода в Украине 24 сентября
Погода в Украине 24 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Дождей с грозами стоит ожидать только в ряде регионов, на большей части территории будет сухо и солнечно. Кое-где температура воздуха будет даже жаркой – она поднимется до +31 градуса.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023. Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.

Погода в Украине зимой

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в Украине – врежет холодрыга и будут мощные снегопады. Температура воздуха этой зимой будет ниже, чем раньше. Также ожидаются снегопады выше среднего.

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