Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

Погода в Украине этой зимой может принести сюрприз – существует вероятность коллапса полярного вихря. Холод, который формируется на Северном полюсе и дойдет до США, Канады и Европы, сделает эту зиму холоднее и принесет большие снегопады.
Об этом говорится в материале сервиса severe-weather. Отмечается, что сейчас над Северным полюсом продолжается процесс охлаждения и формируется полярный вихрь. Традиционно этот процесс начинается в августе и усиливается осенью.
Синоптики отмечают, что такие процессы над Северным полюсом создают вероятность коллапса полярного вихря. А он в свою очередь будет влиять на формирование зимней погоды по всему Северному полушарию. Холодный арктический воздух может накрыть страны Европы и США.
Отмечается, что изменения погодных условий будут особенно ощутимыми в начале 2024 года. Зима в Европе, США и Канаде может быть более холодной. Кроме этого, могут быть снегопады выше среднего в Соединенных Штатах и Европе.
Погода в Украине
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Дождей с грозами стоит ожидать только в ряде регионов, на большей части территории будет сухо и солнечно. Кое-где температура воздуха будет даже жаркой – она поднимется до +31 градуса.
Также синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023. Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.
Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде – Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.
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