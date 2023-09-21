Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

Температура воздуха этой зимой будет ниже, чем раньше. Также ожидаются снегопады выше среднего.

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Погода в Украине – врежет холодрыга и будут мощные снегопады/ unsplash.com

Погода в Украине этой зимой может принести сюрприз – существует вероятность коллапса полярного вихря. Холод, который формируется на Северном полюсе и дойдет до США, Канады и Европы, сделает эту зиму холоднее и принесет большие снегопады.

Об этом говорится в материале сервиса severe-weather. Отмечается, что сейчас над Северным полюсом продолжается процесс охлаждения и формируется полярный вихрь. Традиционно этот процесс начинается в августе и усиливается осенью.

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Синоптики отмечают, что такие процессы над Северным полюсом создают вероятность коллапса полярного вихря. А он в свою очередь будет влиять на формирование зимней погоды по всему Северному полушарию. Холодный арктический воздух может накрыть страны Европы и США.

Отмечается, что изменения погодных условий будут особенно ощутимыми в начале 2024 года. Зима в Европе, США и Канаде может быть более холодной. Кроме этого, могут быть снегопады выше среднего в Соединенных Штатах и Европе.

Погода в Киеве в декабре 2023/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Дождей с грозами стоит ожидать только в ряде регионов, на большей части территории будет сухо и солнечно. Кое-где температура воздуха будет даже жаркой – она поднимется до +31 градуса.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023. Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде – Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

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