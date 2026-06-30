Почему Трамп меняет свою позицию в отношении Украины — названы два важных нюанса

О чем сказал Игорь Рейтерович:
- Риторика Трампа в отношении РФ пока носит ситуативный характер
- Трампу придется применить позицию силы в отношении России
- Давить на Украину с целью завершения войны сейчас бесперспективно
Последние заявления президента США Дональда Трампа о России, санкциях и войне в Украине вызвали дискуссию о том, действительно ли Вашингтон переходит к более жесткой линии. В то же время нынешняя риторика еще не означает окончательного пересмотра подходов американской администрации. Об этом сообщил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду.
По мнению политолога, нынешние сигналы со стороны Белого дома следует рассматривать в контексте других внешнеполитических приоритетов США. Именно от развития событий на Ближнем Востоке, по его оценке, будет зависеть, насколько решительными будут дальнейшие шаги Вашингтона.
"Пока что это ситуативная риторика. Трамп видит в этом определенную выгоду. Но когда ситуация с Ираном будет окончательно решена или приблизится к окончательному решению, тогда заявления Трампа станут более конкретными", - отметил Рейтерович.
Эксперт обращает внимание, что дальнейшая стратегия Трампа будет определяться не только международной ситуацией, но и отсутствием эффективных альтернатив для достижения заявленной цели по завершению войны.
"Здесь следует констатировать две вещи. Во-первых: Трамп, как минимум, ещё раз попытается вернуться к российско-украинскому вопросу и завершить войну. Во-вторых: ему, не имея альтернативы, придется в какой-то момент попробовать позицию силы в отношении России. Предыдущие действия не дали результата, а давить на Украину сейчас совершенно бесперспективно", - подчеркнул Рейтерович.
По словам политолога, в случае такого сценария инструментом влияния могут стать уже известные санкционные механизмы. Он уточнил, что речь сейчас идет не о подготовке принципиально новых ограничений, а о возможности возвращения к ранее введенным рычагам экономического давления.
"Поэтому, чтобы чего-то добиться, ему, возможно, придётся оказывать давление именно на Россию. Он уже говорит о возвращении к определённым санкциям. Это не совсем новые санкции, а скорее размораживание старых санкционных механизмов. То есть Трамп оставляет этот вариант открытым. Главный вопрос - когда он начнет его применять. Я думаю, это может произойти тогда, когда у него окончательно развяжутся руки после истории с Ираном и когда он поймет, что Путин не хочет вести переговоры на адекватных условиях", - сказал Рейтерович.
Война России против Украины - последние заявления Трампа
Напомним, как ранее сообщал Главред, американские чиновники не подтвердили, поддерживает ли Трамп украинские удары по территории России. "Зеленый свет" Украине был упомянут как сигнал от Белого дома о возможности более жесткой стратегии в отношении Кремля.
Информированный источник во властных кругах сообщил о заметном изменении подхода Дональда Трампа к вопросу завершения войны с Россией. Изменение позиции Трампа было связано с оценкой роли успехов ВСУ на поле боя.
Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг утверждения российских чиновников о якобы достигнутых договоренностях на Аляске. По его словам, никакого соглашения на Аляске с Путиным не было. Рубио отметил, что на Аляске было лишь предложение, а отсутствие соглашения означает, что переговорный процесс не завершился конкретным результатом.
Читайте также:
- "Не можем молчать": в Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды страны
- "С Бандерой в ЕС не вступят": Варшава выдвинула бескомпромиссный ультиматум Киеву
- Варшава заблокировала поставки самолетов МиГ-29 в Украину: в чем причина
О персоне: Игорь Рейтерович
Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.
В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".
В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткия обзор информационного пространства Украины".
Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред