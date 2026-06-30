Варшава заблокировала поставки самолетов МиГ-29 Украине: в чем причина

Польша не передаст Украине самолеты из-за якобы отказа Киева делиться технологиями БПЛА.

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Владислав Косиняк-Камыш высказался о поставках МиГ-29 Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия, УНИАН

Кратко:

Польша отказалась передавать Украине МиГ-29

Киев якобы не поделился технологиями дронов в обмен на самолеты

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался делиться технологиями производства дронов.

"Я предложил партнерский подход. МиГи в обмен на дроны… Для Украины нет МиГов, потому что нет дронов", - рассказал Косиняк-Камыш, когда его спросили о военном сотрудничестве между странами.

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Польский министр обороны добавил, что сначала Киев якобы согласился на такую сделку. Однако впоследствии отказался делиться технологиями беспилотников.

"Украинцы сначала согласились, но не выполнили договоренности, поэтому для Украины нет МиГов, так как нет дронов или возможностей для использования дронов в интересах Польши", - цитирует чиновника сообщает Polsat News.

Издание пишет, что речь шла о будущем так называемой "армады дронов", которую ранее анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Этот проект должен был быть реализован в рамках польско-украинского сотрудничества, но последние разногласия в отношениях между Киевом и Варшавой поставили эту инициативу под сомнение.

МиГ-29 / Инфографика: Главред

Передача Украине польских МиГ-29 - новости

Как писал Главред, в декабре 2025 года стало известно, что Польша хочет получить доступ к отдельным беспилотным и ракетным технологиям Украины взамен на самолеты МиГ-29. В Генеральном штабе Вооруженных сил Польши отмечали, что окончательное решение еще не принято.

Президент Польши Кароль Навроцкий позже подтвердил, что Польша допускает передачу украинской стороне истребителей МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии.

В январе 2026 года заместитель министра обороны Павел Залевский заявлял, что Польша планирует поставить Украине до девяти своих истребителей МиГ-29, чтобы помочь Киеву в защите от российского вторжения.

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Об источнике: Polsat News Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008 года. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.

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