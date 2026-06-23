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Трамп дал Украине "зеленый свет" на более решительные действия в отношении РФ - СМИ

Дарья Пшеничник
23 июня 2026, 17:20
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Американские чиновники прямо не подтвердили, поддерживает ли Трамп украинские удары по территории России.
Трамп Зеленский
Трамп в частном порядке призвал Зеленского к более смелым действиям в отношении РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Главное из новости:

видео дня
  • Трамп поддержал идею саммита в США
  • Вашингтон призвал Киев действовать смелее
  • Кремль избегает прямых переговоров с Зеленским

Украина получила "зелёный свет" от Белого дома на реализацию стратегии жёсткого давления на Кремль. Как стало известно изданию Kyiv Independent от высокопоставленного украинского чиновника, во время недавних переговоров президент США Дональд Трамп в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее", поскольку сам не верит в способность Владимира Путина идти на уступки без серьезного внешнего принуждения.

Эта инсайдерская информация демонстрирует изменение динамики в отношениях между Киевом и администрацией США, которая теперь склоняется к концепции "мир через силу".

Американский саммит: новый план Киева

Ключевым моментом встречи стала попытка Киева перехватить инициативу и найти новый способ вовлечь Россию в реальный диалог. Поскольку Кремль годами блокирует прямые переговоры, украинская команда решила изменить правила игры.

"Зеленский предложил Трампу пригласить Путина в Америку, и это было бы идеально. Дональду понравилась эта идея", — делится подробностями украинский чиновник.

Логика Киева проста: Путину гораздо сложнее отклонить официальное приглашение от главы Соединённых Штатов, чем от Украины или европейских посредников. Американские чиновники подтвердили факт такого предложения, однако призвали к реализму, отметив, что в "ближайшем будущем" подобный саммит вряд ли состоится.

Дипломатический тупик: Москва избегает встречи

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что ключ к завершению войны лежит исключительно в руках российского диктатора, однако все попытки организовать прямой диалог разбивались о позицию РФ. В частности, Кремль настаивает, что встреча лидеров должна состояться только на территории России, что в Украине считают откровенным издевательством и попыткой сорвать переговорный процесс.

"Я не поеду в Москву на встречу с Путиным. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке", — четко заявил президент Украины 17 июня.

Что означает подход "мир через силу"

Несмотря на очевидную поддержку более смелых шагов Украины, Вашингтон сохраняет некоторую интригу. Американские чиновники официально не подтверждают, распространяется ли этот "зеленый свет" на удары украинским оружием вглубь территории России.

В то же время представители Белого дома четко формулируют позицию своего лидера: Трамп верит в мир, который достигается исключительно с позиции силы. А это означает, что кампания по принуждению России к реальным переговорам будет только набирать обороты, и дипломатическое давление США может стать тем самым рычагом, которого Киеву не хватало ранее.

Трамп об идее встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что прямой контакт между лидерами двух государств может стать важным шагом на пути к поиску вариантов урегулирования конфликта. По его мнению, инициатива о проведении такой встречи заслуживает серьезного рассмотрения и способна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

Какие войны
Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по Украине — последние новости

Как писал Главред, после саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Трамп также заявлял, что после завершения конфликта вокруг Ирана администрация США намерена уделить больше внимания вопросу прекращения войны между Украиной и Россией.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры соглашения начинают прорисовываться.

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Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent — англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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